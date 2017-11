تحریک انصاف کی جانب سے سوشل میڈیا پر لگائی جانے والی اس تصویر مٰں یہ ایئرپورٹ دراصل کس شہر کا ہے؟مردان نہیں بلکہ۔۔۔

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا کا بے قابو جن اکثر اوقات من گھڑت خبروں کو تیزی سے پھیلانے کا باعث بھی بنتا ہے اور اس سلسلے میں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ پر الزامات ہیں کہ وہ بے بنیاد خبریں پھیلانے میں پیش پیش ہے، سیاسی جماعتوں کی اکثر سنیئر قیادت کے افراد بھی ان جھوٹی خبروں کو پھیلانے میں بھی صف اول میں رہتے ہیں اور خبر غلط ہونے پر کئی مرتبہ پارٹی قیادت کو معذرت بھی کرنا پڑی۔

خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہ اس حکومت کے کاموں کو بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا صارفین سے شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن ان پر اکثر اوقات الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ اس تبدیلی کے لئے و ہ جعلی تصاویر کا سہارا لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ پی ٹی آئی کا سائبر ونگ جعلی تصاویر کا استعمال کرتا ہے یہ اصل تصاویر استعمال کی جا رہی ہیں۔ لیکن اب اس جعل سازی کے خلاف امریکی انتظامیہ بھی میدان میں آگئی اور پارٹی قیادت کو شٹ اپ کال دے دی ہے، تحریک انصاف سے وابستہ ایس اے گوندل نام ٹوئٹر صارف نے ایک تصویر اپ لوڈ کی اور اس کے ساتھ لکھا کہ یہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں تیار کیا گیا مردان انٹرنیشنل ائر پورٹ ہے، حقیقت میں یہ تصویر سان جوز ائیر پورٹ امریکہ کی ہے اور اسے پی ٹی آئی کی جانب سے مردان ائرپورٹ قرار دیا جاتا ہے، ٹوئٹر پر تصویر سامنے آتے ہی امریکی ائیرپورٹ انتظامیہ نے اس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی تشہیر کے لئے ہمارے ائیرپورٹ کی تصاویر استعمال نہ کریں کیوں کہ ہم آپ کی پارٹی سے منسلک نہیں ہیں۔

Please do not put your branding on images of SJC Airport. We are not affiliated with your group.