پاکستانی سفارت کی چینی لڑکی سے شادی ، دعوت ولیمہ میں اہم مہمانوں کی شرکت

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک چین اقتصادی راہداری جہاں خطے کے ممالک کو آپس میں ملا رہی ہے وہیں دوسری جانب خطے کے عوام کے دلوں کو بھی آپس میں جوڑنے کی موجب بھی بن رہی ہے، پاکستانی سفارت کار نے چینی دو شیزہ سے شادی رچا لی اور دونوں زندگی کے ایک نئے بندھن میں بندھ گئے ہیں ، شادی کی تقریب میں اہم سرکاری اور غیر سرکاری مہمانوں نے شرکت کی۔

اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں پاکستانی سفارت کار کی چینی دوشیزہ سے شادی کی تقریب منعقد ہوئی ، شادی کی تقریب میں چینی دوشیزہ پاکستانی کا روایتی برائیڈل ڈریس پہن کر آئی ، اس تقریب میں جوڑے کے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ چین کے ڈپٹی چیف نے شرکت کی انہوں نے ولیمہ کے موقع پر شادی شدہ جوڑے کے لئے نیک تمناﺅں کا اظہار کیا۔ سی پیک منصوبہ جہاں خطے میں گیم چینجر ثابت ہو رہا تھا اب یہ لائف چینجر منصوبہ بھی بن رہا ہے۔

Happy to attend walima reception. A Pakistani diplomat married with Chinese girl in Islamabad. May I wish them every happiness in life. ???????????????? pic.twitter.com/Jw3AR6vFxL