علیحدگی کے بعد عامر خان کی بیگم فریال مخدوم نے ایسی تصویر سوشل میڈیا پر لگادی کہ دیکھ کر عامر خان کا بھی دل پگھل جائے گا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی نژاد برطانوی باکسرعامر خان اور ان کی اہلیہ فریال مخدوم میں علیحدگی ہوگئی ہے لیکن دونوں طرف اٹھنے والا طوفان تاحال تھما نہیں، فریال مخدوم نے اعتراف کیا ہے کہ عامر خان سے علیحدگی کے بعد ان کا دل ٹوٹ چکا ہے اور شادی کی انگوٹھی پہنے ایک پرانی تصویر بھی شیئرکردی جسے دیکھ کر یقینا عامر خان کی آنکھوں میں بھی آنسو آجائیں گے ۔

رواں ماہ کے آغاز میں عامر خان کی طرف سے طلاق کی دھمکی اور خاتون پر دھوکہ دہی کے الزامات لگائے جانے پر بھی فریال مخدوم نے بات کی اور شیشے کے سامنے باتھ روم سے لی گئی سیلفی شیئرکرتے ہوئے کہاکہ ’میں وعد ہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے تمام کمنٹس اور محبتیں پڑھتی ہیں، میں تم لوگوں کو مس کرتی ہوں ‘ اور ساتھ ہی ٹوٹے دل کی ایک ایموجی شیئرکی ۔ لیکن انسٹاگرام صارفین نے جلد ہی نشاندہی کی کہ عامر خان کی طرف سے دھوکہ دہی کے الزامات ، انتھونی جوشوا کیساتھ تعلقات اور علیحدگی کے بعد بھی خاتون تاحال شادی کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تاہم ایک صارف نے نشاندہی کی کہ یہ وہی تصویر ہے جو فریال نے گزشتہ سال دسمبر میں شیئرکی تھی ۔

Thank you guys for the birthday wishes ???? I'm 26 today ???? pic.twitter.com/K5DwIz0C3e



یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ فریال نے شادی کی یہ انگوٹھی غیرارادی طورپر شیئرکی یا اس کا مطلب اس وقت کی یاد تھی جب اس کا خاوند اس سے پیا رکرتاتھاتاہم فریال نے ایک حالیہ ٹوئیٹ میں ایسا تاثردیا کہ کئی سال اکٹھے رہنے کے باوجود وہ اپنے شوہر کو واقعی سمجھ نہیں سکی ۔

Sometimes you can live with someone for years... but you still really don't know them.