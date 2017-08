” عمران خان کو میرا پیغام دینا کہ ۔۔۔“ اس امریکی شہری کو ریحام خان نے پاکستان میں خوش آمدید کہا تو آگے سے اس نے کیا جواب دے ڈالا؟ جان کر آپ بھی کہیں گے اسے ابھی پاکستانی شہریت دے دی جائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی کامیڈین جیرمی مک لیلن ان دنوں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں ، لاہور اور اسلام آباد میں کامیڈی شوز اور سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کی ٹرولنگ کے ذریعے وہ پہلے ہی لوگوں کے دلوں میں گھر چکے ہیں لیکن جو چیز ان کے ٹرپ کو شاندار بناتی ہے وہ ان کا پاکستان کا مثبت چہرہ پوری دنیا کو دکھانا ہے جس سے اکثر مغربی لوگ ناواقف ہیں۔ بطور کامیڈین ان کی حس مزاح بھی شاندار ہے اور ان کی اسی حس مزاح کی شکار ریحام خان بھی ہو چکی ہیں۔

ویب سائٹ پڑھ لو کی رپورٹ کے مطابق مک لیلن نے پاکستان آنے سے پہلے یقینی طور پرپاکستان اور پاکستان کے لوگوں پر بہت زیادہ ریسرچ کی ہوگی جو ان کی سوشل میڈیا اپ ڈیٹس سے بھی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں ایک گدھے کے ساتھ تصویر شیئر کی اور کہا کہ ” گدھا دیکھ کر مجھے لاہوری بریانی یاد آگئی اور میں لنچ کیلئے رک گیا“۔

For lunch I stopped and got some authentic traditional Lahori biryani. pic.twitter.com/Bi1LUUwyGr

انہوں نے ایک اور تصویر بھی شیئر کی جس میں وہ ایک زیر تعمیرمکان کے سامنے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کبوتر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اس پوسٹ میں بھارتیوں پر خوب جملے کسے اور کہا ” بھارت کے یوم آزادی کی یاد میں، یہاں میں پاکستانی کبوتروں کو جاسوسی کی تربیت دے رہا ہوں تاکہ انہیں بارڈر پار خصوصی مشن پر بھیجا جا سکے“۔

In honor of Indian Independence Day, here I am training Pakistani spy pigeons to carry out top secret missions across the border. ???????? pic.twitter.com/j9SNkFe9xp