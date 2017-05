”مصباح اتنے پیسے کماتے ہو، اپنی بیوی کو۔۔۔“ ویسٹ انڈیز کیخلاف تاریخی فتح کے بعد مصباح الحق اور عظمیٰ خان کی ایسی تصویر سامنے آ گئی کہ سوشل میڈیا صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ دوسرے کے خلاف باتیں کر کے بہت خوش ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی نہیں بخشتے جنہیں وہ جانتے تک نہیں ہوتے۔ لیکن اس مرتبہ ان کے غصے کا شکار ہونے والے کوئی اور نہیں بلکہ مصباح الحق اور ان کی اہلیہ عظمیٰ خان ہیں جن کی ایک تصویر نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا کر دیا اور لوگوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا ہے۔



پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف تاریخی فتح حاصل کی اور یوں مصباح الحق اور یونس خان کے کیرئیر کا آخری میچ انتہائی یادگار بن گیا۔ ان کے آخری میچ کو مزید یادگار بنانے کیلئے دونوں کی بیگمات بچوں سمیت ویسٹ انڈیز میں موجود تھیں اور فتح کے بعد گراﺅنڈ میں آ کر اپنے اپنے شوہر کیساتھ فوٹو شوٹ بھی کروایا اور جب یہ تصاویر انٹرنیٹ پر جاری ہوئی تو گویا طوفان ہی برپا ہو گیا۔



اس موقع پر فرق یہ تھا کہ یونس خان کی اہلیہ نے پردہ کر رکھا تھا جبکہ مصباح الحق کی اہلیہ پردے کے بغیر تھیں اور یہی بات سوشل میڈیا صارفین کو پسند نہ آئی جنہوں نے مصباح الحق اور ان کی اہلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔

ایک صارف نے لکھا کہ ”مصباح بھائی، بھابھی کو حجاب پہنایا کریں، مسلمان بہنیں بے حجاب اچھی نہیں لگتیں۔“

ایک اور صارف کا کہنا تھا”لعنت والی بات ہے کہ مولوی کی بیوی بے پردہ ہے، اور کلین شیو کی بیوی پردے میں کتنی اچھی لگتی ہے۔“

ایک اور شخص نے لکھا ”کاش یہ بھی پردے میں ہوتی، یونس خان کیا بات ہے پردے کی۔“

ایک شخص نے مصباح کو کمائی کا طعنہ دیتے ہوئے لکھا ”مصباح صاحب اتنے پیسے کماتے ہو، بیوی کو برقعہ بھی لے دو کنجوس۔“

ایک صارف نے پرمزاح انداز اختیار کرتے ہوئے لکھا ”دونوں جوڑوں میں حلال مل گئے، مصباح الحق داڑھی کیساتھ، یونس کی اہلیہ نقاب کیساتھ“

Found Halal in both couples. -Misbah with Beard -Younis Wife with Niqab pic.twitter.com/Zndqk5NE6l

ایک صارف فاطمہ کو لوگوں کے کمنٹس برے لگے جن کا کہنا تھا ”زندگی جیو اور دوسروں کو بتانا بند کرو کہ کیا کرنا ہے۔ بیوقوف ’چاچے‘ مصباح الحق کی اہلیہ کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہیں۔“

GET A LIFE AND STOP TELLING OTHERS WHAT TO DO @ STUPID UNCLES COMMENTING ON MISBAH UL HAQ S WIFE