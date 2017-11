دہلی والے بھی لاہور کی صفائی اور خوبصورتی کے دیوانے نکلے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت سرکار پاکستان کے حوالے سے اپنے شہریوں کے ذہنوں میں ہمیشہ زہر گھولتی رہتی ہے مگر جو بھی بھارتی شہری یہاں آیا وہ اس دیس کا گرویدہ نکلا، پاکستانیوں کے پیار ، مہمان نوازی اور حسن سلوک سے متاثربھارتیوں کی تعداد ان گنت ہے، سکھ یاتری ہوںیا بھارتی طلبہ وطالبات ، واہگہ پار کرتے ہی پاکستانیوں کی محبت کے حصار میں گرفتار ہو جاتے ہیں،دہلی سے تعلق رکھنے والے ایک بھارت صحافی ان دنوں پنجابی معاشرے میں شرکت کے لئے لاہور میں موجود ہیں اور دھڑا دھڑ پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور لاہور کی خوبصورتی کے گن گا رہے ہیں۔

لاہور کے دورے پر آئے ہوئے بھارتی صحافی ”شیوم ویج “ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرکینال روڈ لاہور کی ایک تصویر شیئر کی ہے ، تصویر کے ساتھ صحافی نے لکھا کہ ایک دوست اپنی گاڑی پر مجھے لاہور شہر کی سیر کر ا رہا ہے، یہ شہر بہت خوبصورت ہے ، اے کاش دہلی بھی لاہور کی طرح صاف ستھرا بن جائے ، یہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ کی طرح دہلی میں بھی ٹرانسپورٹ ہو اور اے کاش لاہور کی نہر کی طرح خوبصورت نہر دہلی میں بھی ہو۔۔۔ لاہور لاہور ہے۔ اس کے علاوہ دہلی کے صحافی نے لاہور کی مختلف جگہوں کا دورہ کیا اور ایک پنجابی معاشرے میں بھی شرکت کی، انہوں نے پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور حسن سلوک کو جی بھر کر داد دی۔

#Lahore A friend took me around the city on a car drive. What a lovely city. Wish Delhi could be as clean, as good with public transport, had a canal... Lahore Lahore aye #Pakistan #Lahore pic.twitter.com/nIIQvibmmB