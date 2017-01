”اگرجنسی ہراساں کیا گیا تو آپ نے نوکری کیوں نہیں چھوڑی “

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان ٹیلی ویژن کی تحقیقاتی کمیٹی نے اینکر پرسن تنزیلہ مظہر کو نوکری چھوڑنے کا اشارہ کرتے ہوئے شرمناک سوالات کی بوچھا ڑ کردی۔

تفصیلات کے مطابق اینکر پاکستان ٹیلی ویژن کی اینکر پرسن تنزیلہ مظہر نے مسعود شورش کے خلاف جنسی ہراسگی کی درخواست دائر کر رکھی تھی جس پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی ۔

کمیٹی کے ارکان نے ملزم کے خلاف تحقیقات کرنے اور سوالات کرنے کی بجائے الٹا متاثرہ اینکر پرسن پر ہی شرمناک ترین سوالات کی بوچھاڑ کر دی ۔

درخواست گزار اینکر پرسن تنزیلہ مظہر نے اپنے ٹویٹر پیغام میں انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی وی کی کیمٹی نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کو جنسی ہراساں کیا گیا تھا تو آپ نوکری کیوں نہیں چھوڑ ی ؟.

In an inquiry on my complaint of harrassement against masood shorish,PTV comittrmee asked y didnt you leave job if u were harrassed?