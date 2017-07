پاکستان واپسی کے بعد ایئرپورٹ سے موٹرسائیکل پر اپنے گھر جانیوالی یہ لڑکی دراصل کون ہے؟جان کرآپ کو بھی دکھ ہوگا

لاہور(ویب ڈیسک)ویمن ورلڈ کپ 2017 میں ساتوں میچز ہارنے کے بعد پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم مرجھائے چہروں کے ساتھ نجی پرواز کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئیں جہاں ان کے استقبال کیلئے شائقین بھی موجود نہیں تھے جبکہ پی سی بی انتظامیہ بھی نالاں دکھائی دی اور کھلاڑیوں کو اپنے اہلخانہ کیساتھ ایئرپورٹ سے ذاتی سواری پر روانہ ہونا پڑا جبکہ ایک کھلاڑی کو اپنے والد کے ہمراہ موٹرسائیکل پر گھر جانا پڑا۔

تفصیلات کے مطابق ویمن ٹیم فلائیٹ نمبرای کے624 کے ریعے انگلینڈ سے براستہ دبئی لاہور ائیرپورٹ پہنچی،وطن واپس آنے والی کھلاڑیوں میں بسمہ معارف، ڈینا بیگ، مارینہ اقبال، ناہیدہ بی بی، اسماویہ سمیت دیگر کھلاڑی اور آفیشلز بھی لاہور ائر پورٹ پہنچے جہاں کھلاڑیوں نے میڈیا سے بات کرنے سے انکار کردیا جبکہ پی سی بی کی طرف سے نہ تو کھلاڑیوں کے استقبال کیلئے ایئرپورٹ گیا اور نہ ہی خواتین کھلاڑیوں کو گھر بھجوانے کیلئے کوئی انتظام کیاگیا جس کی وجہ سے کھلاڑی نشریٰ سندھو کو اپنی فیملی کے ہمراہ موٹرسائیکل پر گھر جانا پڑا۔ویڈیو دیکھئے

Pakistan women's team cricketer Nashra Sandhu leaves with her family on a motorcycle after she returned to Lahore - PCB made no arrangements pic.twitter.com/EcNeGt7JKr