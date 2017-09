عامر لیاقت اور وقار ذکاءکو میانمار سے کیوں نکالا گیا؟ ان کے پاس بنکاک ائیرپورٹ کے بورڈنگ پاس کہاں سے آئے؟ بالآخر حقیقت سامنے آ گئی جان کر آپ کیلئے بھی یقین کرنا مشکل ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) میانمار میں مسلمانوں پر ہونے والے حالیہ مظالم نے دنیا بھر کے صحافیوں کو وہاں جانے پر مجبور کر دیا اور اس سلسلے میں پاکستان کے معروف ٹی وی پرسن ڈاکٹر عامر لیاقت اور وقار ذکاءبھی میانمار گئے مگر ان کا دورہ تنازعات کا شکار ہو گیا۔

جب وہ ینگون ائیرپورٹ پر پہنچی تو حکام نے انہیں روک لیا اور بعد ازاں ”نامعلوم وجوہات“ کی بناءپر انہیں پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ عامر لیاقت نے اس سلسلے میں ایک مختصر سی ویڈیو بھی اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ ٹوئٹر پر اپ لوڈ کی کہ انہیں غیر قانونی طور پر روک لیا گیا ہے۔

That was the moment when they detained us illegally. #MyanmarGenocide pic.twitter.com/te4Du1sJ4k