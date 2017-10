پاناماکیس میں تہلکہ خیز خبریں دینے والے صحافی احمد نورانی نے پاکستانیوں کو ”خدا حافظ“ کہہ دیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاناما لیکس نے پاکستان میں ہلچل مچادی تھی جو ایک وزیراعظم کی نااہلی کا سبب بننے کے باوجود تاحال تھمنے کا نام نہیں لے رہیں اور اب انکشاف ہوا ہے کہ دوران سماعت پاناماکیس کی تہلکہ خیزخبریں دینے والے صحافی احمد نورانی نے اپنے سوشل میڈیااکاﺅنٹ ختم کردیئے ہیں اور مبینہ طورپر نامعلوم مقام پر روپوش ہوگئے ہیں تاہم وہ خیریت سے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق جیونیوز سے ہی وابستہ صحافی اعزازسید نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹرپر اپنی ایک ٹوئیٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ”دی نیوز کے معروف صحافی احمد نورانی نے ٹوئیٹر کی دنیا کو خیرباد کہہ دیا ہے اور گزشتہ رات تقریباً 8بجے اپنا ٹوئیٹر اکاﺅنٹ ہی غیرفعال کردیا“۔

.Famous Ahmad Noorani of The News quits the Twitter world.He says he disabled his account last night at around 8 p.m pic.twitter.com/F2owk4IEDX — azazsyed (@AzazSyed) October 19, 2017

اس کے ساتھ ہی پیپلزپارٹی کے رہنما سعید احمد میدان میں آئے اور انہوں نے انکشاف کیا کہ کاوش کے باوجود احمدنوارانی سے رابطہ نہیں ہوپارہا، حتیٰ کہ واٹس ایپ پر بھی کوئی جواب نہیں آرہا، کوئی ان کے بارے میں بتاسکتا ہے اور ساتھ ہی حامد وغیرہ کو ٹیگ کردیاتاہم سات گھنٹے بعد بتایاکہ احمد نورانی ٹھیک ہیں تاہمم ملک میں ہم جیسے لوگوں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے ۔

#BringBackAhmadNoorani @Ahmad_Noorani is unreachable even after extensive efforts to contact him https://t.co/Mx4iXRO00C — Aasim Saeed (@AasimSaeedPPP) October 19, 2017

دی نیوز اور جنگ کے نمائندہ خصوصی وسیم عباسی نے لکھاکہ احمد نورانی بالکل ٹھیک ہیں، وہ ٹوئیٹر استعمال نہیں کررہے کیونکہ خاموشی بھی اظہار کاایک طریقہ ہے ۔