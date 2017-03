”اف میرا خدا اتنا بڑا۔۔۔ “ انٹرنیٹ پر ایک ایسے پرندے کی ویڈیو جاری ہو گئی جس کا گوشت آپ روزانہ کھاتے ہیں، یہ کون سا جانور ہے اور کتنا بڑا ہے؟ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، سوشل میڈیا پر نیا طوفان آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مرغی کا شمار پرندوں میں ہوتا ہے اور اس کا گوشت دنیا بھر میں انتہائی رغبت کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ایک درمیانے سائز کے بکرے جتنی مرغی دیکھی ہے؟ نہیں! تو پھر آج دیکھ لیں کیونکہ اس مرغی نے اپنے سائز سے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے۔

روزنامہ پاکستان کی اینڈرائڈ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے یہاں کلک کریں

انٹرنیٹ پر جاری ہونے والی ویڈیو میں ایک کالی اور سفید رنگ کی مرغی اپنے ڈربے سے باہر منہ نکالتی ہے تو نارمل ہی لگتی ہے لیکن جب وہ پوری کی پوری باہر آتی ہے تو اس کا ”بھیانک“ سائز دیکھنے والے اپنی آنکھیں جھپکانا بھی بھول جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تقریباً ہر شخص نے ہی اسے جعلی قرار دیا لیکن پھر ایسی حقیقت سامنے آ گئی کہ سب اسے حقیقی ماننے پرمجبور ہوگئے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ’جثہ‘ ہضم کرنے میں ناکام ہیں اور اس قدر دلچسپ باتیں لکھیں کہ آپ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big ???????????? pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w — LifesBook_Ceo (@LifesBook_Ceo) March 19, 2017

@LifesBook_Ceo it's someone in a costume. — Bougie & da Beach (@__Roshanda) March 19, 2017

I'm sorry but anything that big that walks on two legs better have a social security number. https://t.co/0sEaijsB7r — Matt Pearce (@mattdpearce) March 19, 2017

I SAW THE BIG CHICKEN AND I DONT LIKE THE BIG CHICKEN — ????????werewolf sjw⛸⛸ (@Akitron) March 19, 2017

Me after seeing that video of that giant ass chicken pic.twitter.com/3thzRBSlzf — rosa (@RosaCarryon) March 20, 2017

In my head: how big can can the big chicken really be?

me watching video: PROTECT THE CHILDREN! SAVE THE VILLAGE! THEY'RE GOING TO KILLS US! — Christian (@crawriter) March 20, 2017

Nah that ain't a chicken it's a dinosaur https://t.co/AzIHhzyTfP — Eric Brangers (@ebrangers7) March 20, 2017

I'd like a 2,000-word explainer about that big chicken video, please. — Matt Ford (@fordm) March 20, 2017

I'm gonna need someone to say that giant chicken video is fake, thanks — Emily white (@Emilywhite_c) March 20, 2017



سوشل میڈیا پر کئی گھنٹوں کی بحث و تکرار کے بعد بالآخر اس کے اصلی اور نقلی ہونے کا جواب بھی مل گیا اور لائیو سٹاک کنزروینسی فرم نے ایک فیس بک پوسٹ میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ”اس ویڈیو میں نظر آنے والی مرغی برہما ثقافت کی نسل ہے۔ یہ نسل چین سے شنگھائی پورٹ کے ذریعے منگوائے گئے بہت بڑے پرندے کے ذریعے امریکہ میں تیار کی گئی۔“



ذرائع کے مطابق اس نسل کی مرغیاں 13 سے 14 پاﺅنڈ وزن تک پہنچ جاتی ہیں جبکہ اس نسل کے مرغوں کا وزن 17 سے 19 پاﺅنڈ تک ہوتا ہے۔

اس ویڈیو کے اصلی ہونے کی تصدیق کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو یقین نہ آیا اور ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ''میں بس سونے ہی والا تھا کہ یاد آیا کہ میں بھی اسی زمین پر رہتا ہوں جہاں یہ بڑی والی مرغی رہتی ہے، اور اب میں ڈرا ہوا ہوں۔،،