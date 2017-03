سشما سوراج اور بھارتی میڈ یا نے مل کر پاکستانی کا گھر اجاڑنے کے لیے سازشیں شروع کر دیں

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اپنے میڈ یا کے ساتھ مل کر یونس نامی پاکستانی کا گھر اجاڑنے کے لیے سازشیں شروع کردیں ۔پاکستانی شخص کی بھارتی بیوی کو گھریلو نا چاقی کے بعد واپس بھارت لانے کے لیے کوششیں تیز کردیں ۔ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں محمد اکبر نامی شخص نے یو ٹیوب پر سشما سوراج کو پیغام بھیجا کہ اس کی بیٹی کی ایک پاکستانی سے شادی ہوئی ہے ،بیٹی کے سسرال والے اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ۔اس پر بات پر سشما سوراج نے بھارتی ڈراموں کی ”ولن ساس“کا کردار ادا کرتے ہوئے فوری طور پر نوٹس لیا اور اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر پیغام دیا کہ خاتون کی حفاظت کے لیے بھارتی ہائی کمیشن کے وفد کو بھیج دیا ہے اور اس کی جلد بھارت واپسی کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں ۔

Our High Commission officials met Mohammadia Begum and she expressed her desire to return to India. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 20, 2017 I have asked Indian High Commission to renew her Indian passport and facilitate her return to India. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 20, 2017

دوسری جانب بھارتی میڈ یا نے بھی جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا اور پاکستانی خاندان کے خلاف پراپیگنڈا شروع کردیا ہے ۔بھارتی میڈ یا رپورٹس کے مطابق بھارتی خاتون محمدی بیگم نے اپنی والدہ ہاجرہ بیگم کو فون کر کے بتا یا کہ اس کے سسر ال والے برا سلوک کرتے ہیں ۔یونس اپنی بھارتی بیوی محمدی بیگم پر تشدد کرتا ہے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے ۔

واضح رہے کہ یونس اور محمدی بیگم کے پانچ بچے ہیں جن میں سے 3بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں ،سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر نو سال ہے ۔پاکستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے شادی کے رشتے میں بندھے ہر جوڑے کی زندگی میں اتار چڑھاﺅ آتا رہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کے جھگڑے میں حکومتیں بھی بیچ میں آجائیں ۔

I received a Youtube message from Shri Mohammad Akbar that his daughter Mohammadia Begum an, Indian national was married in Pakistan — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 20, 2017