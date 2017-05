یہ کھوپڑیاں دنیا کے کس قبرستان میں کئی سوسال سے اس طرح کیوں پڑی ہیں اور انہیں یہاں کس نے رکھا؟ جواب جان کر ہر انسان توبہ پر مجبور ہو جائے

روم(مانیٹرنگ ڈیسک) دنیا میں قدیم قبرستانوں سے انسانی ہڈیوں کا دریافت ہونا کوئی غیرمعمولی واقعہ نہیں لیکن اٹلی میں ایک ایسا قدیم قبرستان ہے جسے دیکھ کر ہر ایک توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق یہ قدیم ترین قبرستان اٹلی کے شہر نیپلس (Naples)میں دریافت ہوا ہے جو طویل ترین غاروں میں بنایا گیا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں موجود ہیں۔ یہاں لوگوں نے تب اپنے انتقال کرجانے والے عزیزواقارب کودفن کرنا شروع کیا تھا جب شہر کے چرچ کے قبرستان میں جگہ باقی نہ رہی تھی۔

رپورٹ کے مطابق اس قبرستان کا نام The Neapolitan Cult of the Dead ہے۔ یہاں غاروں میں کئی چیمبرز بنے ہوئے ہیں جن کا کل رقبہ 3لاکھ 25ہزار مربع فٹ ہے۔ یہاں سینکڑوں انسانوں کی کھوپڑیاں اوپر نیچے رکھی ہوئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 1656ءمیں نیپلس میں طاعون کی وباءپھیلنے سے ہزاروں لوگ لقمہ¿ اجل بن گئے تھے۔ انہیں بھی یہیں انہی غاروں میں اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جگہ عبادت گاہ بن چکی ہے اور یہاں کئی طرح کی مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہے اور کئی طرح کے معجزات کو اس جگہ سے منسلک کیا جاتا ہے۔