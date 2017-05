سعودیوں نے امریکی صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا کو نیا نام دیدیا

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن)مسلمانوں کے خلاف متنازعہ بیانات کی وجہ سے شہرت پانیوالے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پر ہیں جہاں ان سے بھی زیادہ سوشل میڈیا پر ایوانکا بنت ٹرمپ اور سرخ ٹائی والا شخص زیربحث ہے ، سعودی سوشل میڈیا صارفین نے ایوانکا کی بجائے ’بنت ٹرمپ‘ کے نام سے ٹرینڈشروع کردیا۔

#BREAKING Ivanka Trump is trending in Saudi Arabia with over 50k tweets and counting. #IvankaTrump #TRUMP pic.twitter.com/FNcy0yEpmI