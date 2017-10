”یہ بھی شہید بھٹو کا خواب تھا کہ۔۔۔“ بلاول بھٹو زرداری کو ایسی چیز مل گئی کہ ان کے چاہنے والوں کی ”خوشی“ کا ٹھکانہ ہی نہ رہا، سوشل میڈیا پر اعلان کیا تو ہنسی کا طوفان آگیا، صارفین نے ایسی ’درگت‘ بنائی کہ آپ بھی قہقہے لگائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے جو کچرا اٹھانے میں کامیاب ہوئی ہے اور نہ ہی تعمیر و ترقی کے کام کر پا رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے مداح ان کو ایک ایسی چیز ملنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان برپا ہے اور صارفین ”درگت“ بنانے میں مصروف ہیں۔

بلاول بھٹو زرداری سوشل میڈیا پر خوب سرگرم رہتے ہیں اور ٹوئٹر پر ان کے فالورز کی تعداد 22 لاکھ کے قریب ہے۔ وہ اپنی سرگرمیوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں۔

حال ہی میں ٹوئٹر نے ٹویٹ میں الفاظ کے تعداد 180 سے بڑھا کر 280 کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس فیچر کو تجرباتی بنیاد پر شروع بھی کر دیا گیا ہے اور چند منتخب اکاﺅنٹس کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔

اب اسے ”خوش نصیبی“ کہہ لیجئے یا پھر بلاول بھٹو زرداری کے ٹوئٹر پر ”ایکٹو“ رہنے کا نتیجہ، کہ ٹوئٹر نے انہیں بھی یہ سہولت دینے کا فیصلہ کر لیا جس پر ان کے مداحوں کی ”خوشی“ کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔

پیپلز پارٹی اور انسانی حقوق کیلئے سرگرم کارکن ”ملائکہ رضا“ نے بلاول کے چاہنے والوں کو یہ ”خوشخبری“ سنائی اور لکھا ”چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو 280 الفاظ پر مشتمل ٹویٹ کرنے کا فیچر مل گیا۔ ٹوئٹر کی طرف سے بہت کم اکاﺅنٹس اس فیچر کیلئے منتخب کئے گئے ہیں۔”

Chairman @BBhuttoZardari gets 280 characters tweet ????

V few accounts were selected by @Twitter — S Malaika Raza (@MalaikaSRaza) October 19, 2017

ان کے اس ٹویٹ پر سندھ حکومت کی کارکردگی سے نالاں صارفین میدان میں آ گئے اور ایسی ”درگت“ بنائی کہ دیکھ کر آپ کیلئے ہنسی روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔

علی نامی صارف نے لکھا ”دلی مبارکباد، اخبار میں اشتہار دیدیجئے، کہیں سندھ کی ترقی نہ رک جائے۔“

دلی مبارکباد، اخبار میں اشتہار دے دیجئے کہیں سندھ کی ترقی نا رک جائے۔ — Ali (@OyeQazilbash) October 19, 2017

طارق ملک نے لکھا ”ہم اس تاریخی اور عہد ساز کامیابی پر پانی پیپلز پارٹی بھٹو مرحوم کی روح کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور بلاول کو بہت مبارکباد۔“

ہم اس تاریخی اور عہد ساز achievement پہ بانی پیپلز پارٹی بھٹو مرحوم کی روح کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور بلاول کو بہت مبارکباد .. — Tariq Malik (@Tarikmalick) October 19, 2017



عتیق الرحمان نے لکھا ”اس اہم سنگ میل کو حاصل کرنے کا خواب بھی یقینا کسی نہ کسی نے تو دیکھا ہی ہو گا۔“

اس اہم سنگِ میل کو حاصل کرنے کا خواب بھی یقیناً کسی نہ کسی نے تو دیکھا ہی ہو گا ???????????? — عتیق الرحمن (@AttiqChaudhery) October 19, 2017



طارق ملک نے لکھا ”یہ بھٹو مرحوم کے خواب کی تعبیر ہے۔ 280 الفاظ کی ٹویٹ کا خواب بھٹو مرحوم نے ہی دیکھا تھا اور زرداری صاحب نے اس کی بکنگ کرائی تھی!“

یہ بھٹو مرحوم کے خواب کی بعینہ تعبیر ہے ،280 کیریکٹر کی ٹویٹ کا خواب بھٹو مرحوم نے ہی دیکھا تھااور زرداری صاحب نے اُسکی بکنگ کرائی تھی ! — Tariq Malik (@Tarikmalick) October 19, 2017

عباس ناصر نے کہا ”بہت سوں کو 280 الفاظ کی ٹویٹ کا فیچر دیا گیا ہے۔ اسے اپنی کامیابی بنا کر اپنے آپ کو رسوا مت کریں۔ آپ کے لیڈر کو ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔“

Many have been given 280 characters . Please don´t embarrass yourself by citing this as an achievement. Your leader has a long way to go. — Abbas Nasir (@abbasnasir59) October 20, 2017

بھائی جی نامی صارف نے لکھا ”واہ، واہ، واہ۔۔۔ یہ اس کی پہلی کامیابی ہو گی، ہے نا؟ کیا بات ہے، کیا کامیابی حاصل کی ہے۔“

Wah wah wah. This must be his first accomplishments haina? Wow. Such an achievement — بھائ جی (@Fahadzs22) October 19, 2017

سکورپین نامی صارف نے لکھا ”واﺅ۔۔۔ کیا قیادت ہے جسے 280الفاظ کی ٹویٹ ملی ہے۔ اب تو یہ بہت بڑا لیڈر ہے۔“

wow, what leadership. got 280 characters. Now he is a great leader. — Scorpion (@Scorppion_) October 19, 2017

سید حیدر نے لکھا ”ہاہاہا۔۔۔! بیچاری اپنے باس کو خوش کرنے کیلئے کس طرح کی کوششیں کر رہی ہے کہ شائد اسے کچھ شاباشی مل جائے۔“

Hahah bechari how she is trying to please her boss to get some appreciation lol — Syed Haider (@SyedHaider9087) October 19, 2017

فہد خان نے لکھا ”زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، لکھنے کیلئے 280 الفاظ کچھ زیادہ نہیں ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے ہی کیا؟؟“