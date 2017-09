” یہ کراچی میں ہی ہے، رکھائن گیا ہی نہیں اور۔۔۔“ وقار ذکا نے اقرار الحسن کے بارے میں کیا بات کہہ دی کہ ہنگامہ برپا ہوگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) میانمار میں حکومتی سرپرستی میں روہنگیا مسلمانوں کی بدترین نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ہمارے بعض اینکرز اس بات پر الجھ رہے ہیں کہ ان میں سے کس نے روہنگیا مسلمانوں کی زیادہ یا عملی مدد کی اور کون کراچی میں بیٹھ کر ہی ٹی وی چینل کیلئے ریکارڈنگ کرتا رہا۔

جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا، وقار ذکا اور اقرار الحسن میں سوشل میڈیا پر یہ بحث چل رہی ہے کہ کس نے روہنگیا مسلمانوں کی عملی مدد کی۔ یہ سارا معاملہ اقرار الحسن کے ایک فین کے ٹویٹ سے شروع ہوا جس نے اینکر پرسن کی توجہ دلائی کہ وقار ذکا انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے جس پر اقرار الحسن نے اپنے مداح سے کہا کہ وہ وقار ذکا کی عزت کرتے ہیں اس لیے کوئی جواب نہیں دیں گے، جو بھی ہے وقار ذکا ان کے سینئر ہیں اس لیے وہ دعا گو ہیں کہ اللہ وقار ذکا کو انسانیت کی مزید خدمت کا موقع دے۔

روہنگیا مسلمانوں سے نفرت کی آگ میں دہکتے برما سے سرِعام کا خصوصی پروگرام۔۔۔ دیکھئے آج رات 11:03 پہ، صرف #ARYNews پر pic.twitter.com/oJMgdPTEiU — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) September 15, 2017

Please koi @iqrarulhassan bhai sy kahy k @ZakaWaqar unky barey mai bht fazool bol raha hai ???????????? — Irfa Khan (@iamirfa3) September 15, 2017

I respect him and won't respond :) jo bhi hai he's my senior @ZakaWaqar I pray he could do the maximum for humanity — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) September 16, 2017



اقرار الحسن کے یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ وقار ذکا بھی فوری طور پر میدان میں آگئے اور کہا کہ اقرارالحسن نے انہیں سمجھنے میں غلطی کی ہے، وہ اقرار الحسن کو اپنی پیروی پر سراہتے ہیں لیکن ساتھ ہی درخواست بھی کرتے ہیں کہ وہ صرف رپورٹنگ کرنے کی بجائے روہنگیا مسلمانوں کی عملی مدد کریں۔

U took me wrong bro. I appreciate that u follow my good deeds,request is help practically not just reporting. — Waqar Zaka (@ZakaWaqar) September 16, 2017



وقار ذکا کے اس ٹویٹ کے بعد دونوں ہی اپنی اپنی صفائیاں پیش کرتے اور دبے الفاظ میں ایک دوسرے پر کیچڑ بھی اچھالنے کی کوشش کرتے رہے ۔ اس بحث کے دوران وقار ذکا نے تو یہ تک بھی کہہ دیا کہ اقرار الحسن کبھی برما گئے ہی نہیں بلکہ کراچی میں ہی بیٹھ کر اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کر ر ہے ہیں۔ یہ بحث اس وقت اختتام پذیر ہوئی جب وقار ذکا نے سفید پرچم بلند کیا اور کہا کہ مل کر معاملات حل کریں گے۔

Yes I am hurt, I was in Pyay (near Rakhine) and sent you a voice note that if I can be of any help plz let me know, wasn't expecting this :) pic.twitter.com/a8y02mqu6t — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) September 16, 2017

Chalein, abi jis tarah help kar k mei ney families ko Maungdow sey Bangladesh le kar aye woh footage ap ko deta hoon, play kardena ap ok? — Waqar Zaka (@ZakaWaqar) September 16, 2017

Help footage play kerwanay k liay nahi hoti hazoor ... Allah aap ki mehnat ko qabool keray — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) September 16, 2017

I was seriously happy that mera elwa koi aur bi geay but as I saw ur episode it was just u entering hotel and suspense for no reason. sad — Waqar Zaka (@ZakaWaqar) September 16, 2017

It was just first part... I told how I entered yangon which you couldn't. And I was concerned about you. — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) September 16, 2017

Enough of reporting, start helping.U followed my formula of XPOSED but now its time to help ppl not just making episodes bro. — Waqar Zaka (@ZakaWaqar) September 16, 2017

The only thing is rightnow @iqrarulhassan is in burma instead of praising him he is critizing him .. Thats really shameful ... ???????? — Zaru (@zairamemon1999) September 16, 2017

OK, he is in Karachi. He only made episodes, having ARY backup never reached Rakhine state. I am in Maungadow, taking out families. — Waqar Zaka (@ZakaWaqar) September 16, 2017

Just FYI I bought my ticket on my own, paid for accommodation and everything from my pocket. If you say I'll share every detail via DM. :) — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) September 16, 2017

Rakhine state janey k liya simple domestic AIR TICKET hota hai bhai, yeh road trip karna kider sey aye geay? — Waqar Zaka (@ZakaWaqar) September 16, 2017

Jis immigration nay aap ko Yangon main dalkhil nahi honay dia Wo aap ko Thandwe ya Sittwe ki flight lainay daiti ??? — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) September 16, 2017

Acha sub ki bohat entertainment hogi hai humari conversation sey, miltey inshallah. ALLAH AP KO Aur bara superstar baney. — Waqar Zaka (@ZakaWaqar) September 16, 2017