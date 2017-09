محمد عامر کی دلہن کا سوشل میڈیا پر پیار بھرا پیغام لیکن پھر پاکستانیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے مایہ ناز باولر کو حال ہی میں اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ اسی وجہ سے ورلڈ الیون کیخلاف سریز میں شرکت نہیں کر پائے تاہم محمد عامر اپنی اہلیہ سے بے شمار محبت کرتے ہیں اور ایسی ہی محبت کا اظہار ان کی اہلیہ نے ٹویٹر پر کیا جس پر محمد عامر نے جواب دیا تو ٹویٹر پر تنقید کرنے والوں کا طوفان امڈا ٓیا تاہم ان کی حمایت کرنے والے اور محبت کرنے والے بھی پیچھے نہیں رہے اور انہیں سراہتے رہے ۔

تفصیلات کے مطابق محمد عامر کی اہلیہ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کیا کہ ’چھ سال سے آپ کو جانتی ہوں ،تین سال سے آپ کی اہلیہ ہوں اور ایک سال ہمیں اکھٹے رہتے ہو گیاہے ،آپ میری زندگی کی سب سے بہترین چیز ہیں ،میں آپ سے محبت کرتی ہوں ‘۔جس کے جواب میں محمد عامر نے میدان میں آ ئے اور ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’میں بہت بھی خوش نصیب ہوں کہ آپ میری زندگی میں آئیں ‘۔

6 yrs of knowing u 3 yrs of being ur wife n 1 yr of living together u hv been the best thing that has happened to me luv u @iamamirofficial pic.twitter.com/XTJTLk3yAv — Narjis amir (@narjiskhan25) September 20, 2017



ٹویٹر پر میاں بیوی کا ایک دوسرے سے اظہار محبت کچھ صارفین کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے تنقید کے تیر چلا دیے ،ایک صارف کا کہناتھا کہ مجھے اس سے نفرت ہے جب ٹویٹر پر بیڈروم میں تبدیل کر دیا جاتاہے ۔اسما ءنامی صارف کا کہناتھا کہ ’کیا یہ اظہار جذبات ٹویٹر پر کرنے والے ہیں ؟‘۔اریبہ روف نامی صارف نے محمد عامر کی اہلیہ نرگس کے ٹویٹ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ’جب آپ کی شادی کو تین سال ہو گئے ہیں تو آپ دوسال تک کہاں رہیں اور ایک سال ہی کیوں ساتھ رہیں ‘۔عبدالخالق نامی شخص کا کہناتھا کہ عامر بھائی یہ باتیں تو گھر پر بھی ہو سکتی تھیں لیکن سوشل میڈیا ہی پر کیوں ؟

I hate it when twitter turns to be bedroom. — Sam¡✒ (@Dramocrat) September 20, 2017

Where were u living for two previous years when you are married to this man for 3 years and only lived together for 1 year? ???????? — Areeba Rauf (@AreebaRauf) September 20, 2017

aamir bhai ye baten ghar pe b ho sakti hen is k lye social media ka use Q ??#humkiasamjhen .. — Abdul Khaliq (@AKShalmeen24) September 20, 2017



جہاں تنقید کرنے والوں کی کمی نہیں وہیں جوڑے کو محبت بھرے پیغامات دینے والے مداحوں کی بھی کمی نہیں ،متعدد صارفین نے محمد عامر اور ان کی اہلیہ کی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور خوب دعائیں دی ،کچھ کاکہناتھا کہ آپ دونوں کا رشتہ اسی طرح محبت سے بھرا رہے ۔

Smiley nahi dil bhejein, smiley bohat annoying hoti. — S. ???????? (@Durrfitaymuh_) September 20, 2017

Love you amir!!!

My all time favorite left hand fast bowler!!!

Much love from ???????? — MS Dhoni ???????? (@iamMaahii) September 20, 2017