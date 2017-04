چترال میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے ذہنی معذور کی جانب ایک فوجی افسر نے بچا لی، کھڑے ہو کر کیا بات کہی تو ہزاروں کا مجمع یکدم خاموش ہو گیا؟ جان کر ہر پاکستانی داد دینے پر مجبور ہو جائے گا

چترال (ڈیلی پاکستان آن لائن) عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کو مبینہ طور پر گستاخی کے الزام میں تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتارنے کے واقعے کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ چترال میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آنے لگا مگر ایک ذہین اور بہادر فوجی افسر نے اس شخص کی جان بچالی اور بعد ازاں یہ انکشاف ہوا کہ جس شخص پر گستاخی کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ ذہنی معذور ہے۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز چترال میں ایک شخص کو نبوت کا دعویٰ کرنے پر تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار ہی دیا گیا تھا مگر ایک فوجی افسر نے صرف دلائل کے ذریعے ہزاروں کے مجمعے سے اس شخص کو بچا لیا اور اب لوگوں کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ وہ شخص ذہنی معذور تھا۔ چترال کی شاہی مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران رشید نامی ایک شخص نے اگلا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو مجمع اس کی جان لینے پر تل گیا۔ جب ہزاروں لوگ اس شخص کو تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتارنے کیلئے اکٹھے ہو گئے تو پاک فوج کے ایک افسر نے اس قدر بہترین موقف اپنایا کہ لوگ اس کی بات سمجھنے پر مجبور ہو گئے ۔

So much respect for this officer. #Chitral pic.twitter.com/dANL6miXgK