”اللہ تمہیں اس گناہ کیلئے کبھی معاف نہیں کرے گا۔۔۔“ نوجوان نے پاکستانیوں کی پسندیدہ ڈش کھانے کا ایسا طریقہ اپنایا کہ پوری دنیا میں بریانی کے ”عاشقوں“ نے اس کا ”ریمانڈ“ لے لیا، کیا کچھ کہا؟ جان کر آپ کا بھی ہنسی سے برا حال ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی کھابے دنیا بھرمیں مشہور ہیں اور ”بریانی“ تو جیسے پاکستانیوں کی ’جان‘ ہے جسے ہر گھر میں شوق سے پکایا اور کھایاجاتا ہے۔ آج کے جدید دور میں نت نئے کھابوں کیساتھ ساتھ نئی نسل پرانی ڈشوں کو بھی نئے انداز سے کھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس مقصد کیلئے نت نئے تجربے کرنے سے بھی باز نہیں آتی۔

ایسے ہی ایک نوجوان نے جب بریانی کو روائتی انداز سے ہٹ کر ’مائیونیز اور کیچپ“ کے ساتھ کھانے کی تصاویر اپ لوڈ کی تو پاکستانیوں کے جذبات ’مجروح‘ ہو گئے اور مذکورہ نوجوان کا ”سوشل میڈیا ریمانڈ“ لے لیا اور ایسی ایسی باتیں کہ آپ بھی ہنسی سے بے حال ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ ایران اور بھارت میں سوشل میڈیا صارفین بھی چپ نہ رہ سکے اور اس نوجوان کو کسی اور ملک کے ہاتھ دینے کی باتیں کرنے لگے۔

پاکستانی نوجوان علی سین نے ٹوئٹر پر بریانی سے بھری پلیٹ اور اس کیساتھ مائیونیز اور کیچپ کی تصویر اپ لوڈ کی اور اپنے پیغام میں لکھا ”بریانی کو مائیونیز اور کیچپ کے ساتھ کھانا سب سے بہترین طریقہ ہے۔“

Best way to eat biriyani is with ketchup and mayo ???????????? pic.twitter.com/UtDPpA6mve — Ali San (@TheSanPlanet) May 11, 2017

یہ تصویر دیکھ کر فیصلہ نہ کر پائے کہ کیا یہ کوئی مذاق ہے یا پھر واقعی حقیقت ہے۔ مگر سوشل میڈیا کے تقریباً تمام ہی صارفین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اور بریانی کے احترام میں یہ ”گستاخی“ برداشت نہ ہوئی اور اپنے اپنے طریقے سے نوجوان جذبات کا اظہار کرنے لگے۔

ایک ایرانی شخص نے لکھا ”بریانی کا عاشق ہونے کے ناطے، میں اس شرمناک حرکت کا سایہ بھی اپنے ایرانی بھائیوں پر نہیں پڑنے دینا چاہتا، اس لئے میں اس شخص کو بھارت کے حوالے کرنا چاہوں گا۔“

@TheSanPlanet As a biriyani lover, I can't let this shameful deed shadow our Irani brothers, therefore, I shall pass this gentleman to India — مصطفى الصجري (@Mustidc) May 12, 2017

اس کے جواب میں ایک بھارتی نے لکھا ”کسی صورت نہیں، بریانی کی عاشق ہونے کے ناطے میں اس حرکت کو بھارت کی ’خوشبو‘ نہیں بننے دوں گی، ہم اس شخص کو عربوں کے پاس بھیج دیں گے۔“

@Mustidc @TheSanPlanet No way. As a biryani lover, I cant let this act represent the Indian aroma, we shall pass him to the Arabs. — Leilaabooo (@Leilaabooo) May 12, 2017

اس کے جواب میں ایک عرب لڑکی نے لکھا ”نہیں، بہت شکریہ۔۔۔! ہم بریانی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لڑکے کو نہیں رکھ سکتے، ہم اسے پاکستان کے حوالے کر دیں گے۔“

@Leilaabooo @Mustidc @TheSanPlanet No thank you , we love biryani too much , can't keep him , we pass him over to Pakistanis — Ahoe (@ra_neem_) May 12, 2017

ایک صارف نے لکھا ”دوبارہ کبھی بھی بریانی کے احترام میں ایسی گستاخی مت کرنا۔“

Don't ever disrespect biryani like that again https://t.co/tdm0gf29LL — McBaŋɠ (@TheMcBang) May 11, 2017

ایک اور صارف کا کہنا تھا ”میں بریانی پسند بھی نہیں کرتی مگر یہ دیکھ کر بہت ناراض ہوں۔“

I don't even LIKE biryani and I'm offended by this. https://t.co/EKhdp8xwEn — Sarah Khan (@BySarahKhan) May 14, 2017

ایک صارف کا کہنا تھا ”اور اللہ صبر کرنے والوں کیساتھ ہے، اللہ تمہیں اس گناہ کیلئے کبھی معاف نہیں کرے گا۔“

@TheSanPlanet InnAllaha Ma'as sabreen. Allah won't forgive you for this sin. — Saniya Sayed (@Ssaniya25) May 12, 2017

ایک صارف نے ڈاکٹر ذاکر نائیک کی تصویر اپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا ”بریانی کیچپ اور مایو کیساتھ۔۔۔؟ جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔“



ایک صارف نے لکھا ”میں اس شخص کو کبھی اپنے گھر میں خوش آمدید نہیں کہوں گی۔“

ایک صارف کو اتنا غصہ چڑھا کہ اس نے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے لکھا ”اس تصویر کی طرف دیکھنا بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔“

@Fletch4734 @TheSanPlanet it's a violation of my human rights to even have to look at this smh — rubes (@rubabhaider_) May 13, 2017

ایک اور صارف نے لکھا ”جہنم میں محفوظ ایک جگہ میں بھی ایک جہنم ہے جہاں ان روحوں کو رکھا جاتا ہے جو بریانی کے خلاف جرائم کی مرتکب ہوتی ہیں۔“

@TheSanPlanet There's special hell inside the reserved place of hell where they keep the souls who committed crime against #Biryani — Aniket Shendage (@aniketrshendage) May 15, 2017

@TheSanPlanet Crimes against humanity ???????? — Sarita Radia Ⓥ???????? (@DalekGirl93) May 15, 2017

@TheSanPlanet I swear don't disrespect our biryani like that . Come on man ???????????? — Maaz Siddiqui (@MaazSiddiqui12) May 15, 2017