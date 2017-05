ٹرمپ کی اہلیہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش، میلانیا نے بے اعتنائی سے جھٹک دیا

تل ابیب (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے کے بعد براہ راست پرواز کے ذریعے اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل کے ایئر پورٹ پر ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا ، اس موقع پر ریڈ کارپٹ پر چلتے ہوئے ٹرمپ نے اپنی زوجہ میلانیا ٹرمپ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔

تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جب اسرائیل پہنچے تو اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نیتن یاہو نے دیگر حکام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے شانہ بشانہ ریڈ کارپٹ پر چلتے ہوئے ٹرمپ نے اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو انہوں نے انتہائی بے اعتنائی کے ساتھ اپنے شوہر نامدار کا ہاتھ جھٹک دیا ۔ حالانکہ یہ کارروائی ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہوئی لیکن کیمرے کی آنکھ سے بچ نہیں پائی۔

ویڈیو سامنے آتے ہی لوگوں نے طرح طرح کے تبصرے کرنے شروع کردیے ہیں اور بعض لوگ اسے میاں بیوی میں عمر کا فرق کہہ رہے ہیں تو کچھ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے رعب دار رویے کو اس بے اعتنائی کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔

ویڈیو دیکھیں

Well this is embarassing https://t.co/XaPL1AbCm5 pic.twitter.com/mumhuQHDFz