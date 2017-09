”تو میری بہن کیساتھ۔۔۔“ بھارتی وزیر کے بھتیجے کی ’دھلائی‘ کرنے والی یہ لڑکی کون ہے اور اسے کیوں مار رہی ہے؟ وجہ جان کر آپ اس لڑکی کی ہمت کی داد دینے پرمجبور ہو جائیں گے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں ’عشق ‘ لڑانا ایک عام سی بات ہے لیکن بہت سے مرد حضرات ایک ہی وقت میں ایک سے زائد لڑکی کیساتھ تعلقات رکھتے ہیں جس کے باعث کئی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔

بہت سی لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ یا منگیتر کے کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلقات کا سن کر اپنا تعلق ختم کر لیتی ہیں اور چپ کر جاتی ہیں مگر کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایسے لڑکے کو دوسروں کیلئے عبرت کا نشان بنا دیتی ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتیں کہ اس کا تعلق کس کیساتھ ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔

ایسا ہی ایک واقعہ بھارت میں بھی پیش آیا جہاں ایک بھارتی وزیر ہرک سنگھ راوت کے بھتیجے انکت راوت کی دو لڑکیوں نے ”دھلائی“ کر دی اور اس کی ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دیا جو اب بھارتی خبر رساں اداروں کی زینت بن گئی ہے اور بھارتی وزیر کا بھتیجا خوب ’رسوا‘ ہو رہا ہے۔

اس ویڈیو کی تفصیلات کے مطابق ”دھلائی“ کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک کا ساتھ تقریباً ڈیڑھ سال سے تعلق تھا لیکن اب اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کیساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ یہ بات پتہ چلنے کی دیر تھی کہ انہوں نے انکت کو بلا لیا اور پھر اس کی وہ درگت بنائی جو اسے ساری زندگی یاد رہے گی۔

یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد خوب پسند جا رہی ہے اور لوگ ان لڑکیوں کی ہمت کی خوب داد دے رہے ہیں جنہوں نے اس کی سیاسی پہچان کو بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا اور دھوکہ کرنے پر اس کی ایسی درگت بنائی کہ وہ ناصرف دوسروں کیلئے ایک مثال بن گیا بلکہ دیگر لڑکیوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ اگر ان کیساتھ کوئی دھوکہ کرے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Dehradun: Cabinet minister Harak Singh Rawat's nephew thrashed by woman for cheating on her.

For more: https://t.co/NounxnP7mg#ITVideo pic.twitter.com/Te3LfovtX2