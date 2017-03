پی آئی اے ایمریٹس،اتحاد اور قطر ایئرویز کوچھیڑنے لگی،ایسا پیغام جاری کردیا کہ آپ بھی مسکرانے لگ جائیں گے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے نے مشرق وسطیٰ کی ایئرلائنز اتحاد ،قطر اور ایمریٹس کو تنگ کرنا اور چھیڑنا شروع کردیا ہے۔تفصیلات کے مطابق حال ہی میں امریکہ کی طرف سے ایئرلائنز میں الیکٹرونک اشیاءلے جانے پر پابندی کے حوالے سے پی آئی اے نے مشرق وسطیٰ کی ایئرلائنز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کردی ہے کیونکہ قومی ایئرلائن اس پابندی سے مستثنیٰ ہے ۔

پی آئی اے نے اپنے مسافروں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ساتھ لیپ ٹاپس اور دیگر الیکٹرونک اشیاءکو لیجا سکتے ہیں۔پی آئی اے نے اپنے مسافروں کے نام دوسری ایئرلائنز کو طنزیہ انداز میں پیغام جاری کرتے ہوکہا کہ”کیا آپ جانتے ہیں ؟آپ اپنے ساتھ لیپ ٹاپس لیجا سکتے ہیں جو کہ امریکہ نے دوسری ایئرلائنز پر اپنے ساتھ لیجانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے“۔یاد رہے کہ امریکہ نے اپنے ملک آنے والی ایئرلائنز میں موبائل فونز کے علاوہ ٹیبلٹس،لیپ ٹاپس،ای ریڈرز و دیگر الیکٹرونکس اشیاءلانے پر پابندی عائد کررکھی ہے۔

Did you know? You can carry your laptop/tablets onboard US bound #PIA flights. pic.twitter.com/pc8g8Owo9G