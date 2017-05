برطانیہ میں موجود مریم نواز شریف کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر، ساتھ ہی ساتھ ہی ایسی بات لکھ دی کہ آپ کو بھی ایسی مہم پر نہایت افسوس ہوگا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانوی شہر مانچسٹر میں ہونے والی دہشتگردی کی کارروائی نے دنیا بھر کے در د ل رکھنے والے لوگوں کو غمزدہ کیا ہے لیکن ایسے وقت میں بھی بعض ’جمورے‘ برطانیہ میں ہونے والی دہشتگردی کی واردات پر پاکستان میں اپنے سیاسی مخالفین پر کیچڑ اچھالنے کے مواقع ڈھونڈ رہے ہیں۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر جیک (یقینی طور پر جعلی اکاﺅنٹ) نامی صارف نے مانچسٹر دھماکوں پر وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی ایک تصویر شیئر کی اور لکھا کہ ” مدد! میری یہ دوست اپنی پسندیدہ گلوکارہ اریانا گرینڈی کے کنسرٹ میں گئی تھی لیکن اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، برائے مہربانی اس کو شیئر کریں“۔

واضح رہے کہ آج (منگل کو) برطانوی شہر مانچسٹر میں امریکی گلوکارہ آریانا گرینڈی کے کنسرٹ میں دھماکہ ہوا تھا جس کے بعد بھگڈر مچ گئی، دھماکے اور بھگدڑ کے باعث کنسرٹ میں شریک 22 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہوگئے تھے۔

Help! my friend went to see her favorite singer Ariana Grande in #Manchester and I haven't heard from her. Please Retweet! pic.twitter.com/Q4ImevY1a0