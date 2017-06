سوشل میڈ یا پر بات بات پر ”lol“لکھنے والوں کو زمبابوے کے مفتی اعظم نے خبر دار کردیا ،ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی ان کی حمایت کریں گے

ہرارے(ڈیلی پاکستان آن لائن )دنیا بھر میں لوگوں کا رجحان سوشل میڈ یا کی جانب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس کے باعث نئی نئی پیچھیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں ،سوشل میڈیا صارفین مختلف پوسٹوں پر اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں لیکن اب یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کیا سوشل میڈ یا صارفین اپنے سچے جذبات کا اظہار کرتے ہیں یا پھر صرف رسمی بیان دے کر کام چلاتے ہیں ۔سوشل میڈ یا صارفین مختلف پوسٹوں پر زور سے قہقہ مارنے کے لیے ”lol“کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اکثر اوقات ”lol“کا یہ اظہار صارف کے درست جذبات کی ترجمانی نہیں کرتا ۔اس حوالے سے زمبابوے کے مفتی اعظم اسماعیل مینک نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔

مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں مفتی اسماعیل مینک نے لکھا کہ اگر لوگ ہنسے بغیر ہی ”lol“کا استعمال کر رہے ہیں تو یقینا وہ پیار کے بغیر ہی ”i love you“کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لہذا اس قسم کے اظہار سے پاگل مت بنیں۔زمبابوے کے مفتی اعظم کے اس بیان پر سوشل میڈ یا صارفین نے بھی ان کی حمایت کی ۔

If people can use "lol" without even laughing surely they can use "I love you" without even loving so don't be fooled.