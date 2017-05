”اپنے ملک میں مسلمانوں کو آنے دو تو یہی ہوتا ہے۔۔۔“ مانچسٹر دھماکے پر ایک شخص نے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو برطانوی لڑکی نے منہ توڑ جواب دیدیا، دھماکے کے بعد پیش آنے والا ایسا واقعہ بتا دیاکہ مسلمانوں کے دل جیت لئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں آریانا گرینڈے کے کنسٹرٹ میں ہونے والے دھماکے سے 22 افراد ہلاک اور 59 زخمی ہوئے جبکہ حملہ آور کی شناخت سلمان بیدی کے نام سے ہوئی ہے۔

ابھی حملہ آور کا نام اور شناخت سامنے نہ آئی تھی کہ ایک برطانوی شخص نے اس دھماکے کی ذمہ داری بھی تمام مسلمانوں کے سر ڈالنے کی کوشش کی گئی مگر اس کی ہم وطن لڑکی نے ہی دھماکے کے بعد پیش آنے والا واقعہ سنا کر اس کا منہ بند کر دیا اور مسلمانوں کے دل جیت لئے۔

اس کنسرٹ میں شریک ہونے والی ایک لڑکی پوری رات ایرینا سے ٹویٹس کرتی رہی اور جب دھماکہ ہوا تو اس کے بعد رات ایک بج کر 37 منٹ پر اس نے ٹویٹ کیا ”مجھے یقین نہیں آ رہا، میں بہت دکھی ہوں۔ میں ان تمام خاندانوں سے دکھ کا اظہار کرتی ہوں جن کے پیارے اس دھماکے میں جان سے گئے اور وہ جو زخمی ہوئے۔“

I can't believe it, I'm heartbroken, I'm so sorry to all the families who have lost loved ones and to all those injured???????????? — ♡♡ (@hannawwh) May 23, 2017



لڑکی کے پیغام پر ’ایجنٹ رچرڈ گل‘ نامی ایک شخص نے جواب دیتے ہوئے لکھا ”جب تم اپنے ملک میں مسلمانوں کو آنے کی اجازت دیتا ہو تو پھر یہی ہوتا ہے۔“

@hannawwh This is what happens when you let muslims in your country. #Manchester — Agent Richard Gill (@X5265015119) May 23, 2017

لڑکی نے فوراً اس شخص کو جواب دینے کا فیصلہ کیا اور دھماکے کے بعد اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سناتے ہوئے لکھا ”وہ ایک مسلمان تھا جس نے ہمیں اپنی ٹیکسی میں بٹھایا اور بحفاظت گھر پہنچایا۔ وہ بہت ہی شفیق آدمی تھا جو خود بھی ڈرا ہوا تھا مگر دوسروں کی مدد کر رہا تھا۔“

@X5265015119 It was a Muslim who pulled up in his taxi and drove us home to safety. A very compassionate man who was also terrified yet helped others. — ♡♡ (@hannawwh) May 23, 2017



دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں جو اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر مذکورہ شخص کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہو گئی اور اس کی ہم وطن لڑکی نے ہی اس کا منہ بند کر دیا۔