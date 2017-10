”اس ڈاکٹر نے غلط عورت سے پنگا لے لیا ہے“ آسکر ایوارڈ یافتہ شرمین عبید چنائے کی بہن کیساتھ ڈاکٹر کی شرمناک حرکت نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا، شرمین عبید چنائے غصے سے آگ بگولہ ہو گئیں کیونکہ۔۔۔

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا بھر میں خواتین کو ہراساں کرنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود ہے اور پاکستان بھی ایسے افراد سے ’اٹا‘ پڑا ہے لیکن بعض اوقات اس طرح کی حرکت کرنے سے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔شریف خاندان اور اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنسز سے متعلق احتساب عدالت میں کی پیش رفت رپورٹ نگران جج کو جمع کرا دی گئی

ایسا ہی کچھ کراچی کے آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کے اس ڈاکٹر کیساتھ بھی ہوا جس نے ایمرجنسی میں علاج کی غرض سے آنے والی شرمین عبید چنائے کی بہن کا علاج تو کر دیا مگر شائد ان کی زلفوں کے اسیر ہو گئے اور فیس بک پر انہیں دوستی کی ’درخواست‘ بھیج دی۔

انہیں یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا اور یہ سب کچھ اپنی بہن شرمین عبید چنائے کے گوش گزار کر دیا جو ان سے بھی زیادہ بھڑک اٹھیں اور ایسا اعلان کر دیا کہ ڈاکٹر کے ہوش ہی اڑا دئیے۔

شرمین عبید چنائے نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ”پاکستان میں کوئی حد نہیں ہے! گزشتہ رات میری بہن آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کی ایمرجنسی میں گئیں تو جس ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا، اس نے بعد میں انہیں فیس بک پر دوست بنانے کی کوشش کی۔“

There are zero boundaries in #pakistan! Last night my sister went to AKU emergency & the doctor who tended to her tried 2 add her on FB 1/2 — Sharmeen Obaid (@sharmeenochinoy) October 23, 2017

انہوں نے اگلی ٹویٹ میں لکھا ”مجھے یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایمرجنسی میں کام کرنے والے ڈاکٹرز خواتین مریضوں کی معلومات لینا اور پھر اسے فیس بک پر دوست بنانے کے عمل کو درست سمجھتے ہیں۔“

I don't quite understand how doctor tending 2 emergency patients thinks it's ok to take a female patient info & add her on FB! 2/2 unethical — Sharmeen Obaid (@sharmeenochinoy) October 23, 2017

بالآخر شرمین عبید چنائے نے وہ اعلان کیا جو مذکورہ ڈاکٹر کے ہوش اڑانے کیلئے کافی ہے۔ انہوں نے لکھا ”بدقسمتی سے ڈاکٹر نے غلط خاندان میں اور غلط عورت کے ساتھ پنگا لے لیا ہے۔ اور میں یقینا اس کے خلاف شکایت کروں گی۔ خواتین کو ہراساں کرنے کا عمل بند کرنا ہو گا۔“