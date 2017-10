ملالہ یوسف زئی اور میں ۔۔۔دنیا کی معروف ترین عرب فحش اداکارہ میا خلیفہ نے سوشل میڈ یا پر ایسی تصویر ڈال دی کہ طوفان آگیا

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن )لبنان سے تعلق رکھنے والی فحش اداکارہ میا خلیفہ نے سوشل میڈ یا پر اپنا موازنہ نو بل انعام یافتہ پاکستانی ملالہ یوسف زئی سے کردیا جس کے باعث انٹر نیٹ پر تہلکہ مچ گیا ۔تفصیل کے مطابق کچھ عرصہ قبل ملالہ یوسف زئی کی جینز پہنے تصویر نے سوشل میڈ یا پر ہنگامہ برپا کردیا تھا ،اس تصویر پر بعض سوشل میڈ یا صارفین نے ملالہ یوسف زئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں میاخلیفہ سے تشبیہہ دی تھی ۔اس دوران بعض لوگ ملالہ یوسف زئی کو میا خلیفہ بھی سمجھ بیٹھے تھے ۔اس پر فحش اداکارہ میا خلیفہ بھی میدا ن میں آگئیں اور انہوں نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ایک تصویر شیئر کر کے لکھا کہ جب میڈ یا آوٹ لیٹس ملالہ کو غلطی سے میا خلیفہ بنا دیں ۔میا خلیفہ کی جانب سے اس متنازعہ پوسٹ پر لوگوں نے انہیں خوب تنقید کا نشا نہ بنا یا اور یہ پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر بھی زور دیا۔

مزید خبریں :’جب مرد یہ کام کرتے ہیں تو اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی‘ جدید تحقیق میں خواتین نے ایسی بات بتادی کہ پاکستانی مرد شدید پریشان ہوجائیں گے

It's not what you were, it's what you chose to be, no comparison at all,