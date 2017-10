’اتنے سال بعد پاکستان دنیا کی 16 ویں بڑی معیشت ہوگا‘ عالمی ادارے نے پاکستانیوں کو سب سے بڑی خوشخبری سنادی

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) ہماری بدقسمتی ہے کہ باہم دست و گریباں ہمارے سیاستدان ہمیں مسلسل مایوسی میں مبتلا کئے رکھتے ہیں، ورنہ پاکستان میں بہت کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جس پر بجا طور پر خوش ہو ا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی ہی خوشی کی بات پروفیشنل سروسز کے عالمی ادارے ’پرائس واٹر ہاﺅس کوپرز(PwC)‘ کی تازہ ترین رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 2050ءتک پاکستان دنیا کی 16ویں بڑی معیشت بن چکا ہوگا۔

ویب سائٹ Dawn.com کے مطابق پی ڈبلیو سی کی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ اگلی تین دہائیوں میں پاکستان کی معیشت اٹلی اور کینیڈا سے بھی آگے نکل چکی ہوگی، جو اس وقت بالترتیب دنیا کی 12ہویں اور ساتویں بڑی معیشت ہیں۔ یہ رپورٹ "The Long View: How will the Global Economic Order Change by 2050" کے نام سے ماہ رواں کے آغاز میں شائع کی گئی ہے، جس میں کئی ایسی معیشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ان میں پاکستان کے علاوہ انڈونیشیا، برازیل اور میکسیکو کا ذکر بھی کیا گیاہے۔

رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت ہے جس کا جی ڈی پی (بحساب پرچیزنگ پاور پیرٹی) 988 ارب ڈالر (تقریباً 988کھرب پاکستانی روپے) ہے۔ یہ معیشت 2030ءتک 1.87 کھرب ڈالر اور 2050ءتک 4.2 کھرب ڈالر (تقریباً 420 کھرب پاکستانی روپے) تک پہنچ چکی ہوگی۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کی بنیاد پر چینی معیشت پہلے ہی امریکی معیشت سے آگے نکل چکی ہے، اور 2050 تک فرانس دنیا کی 10بڑی معیشتوں میں شامل نہیں رہے گا، جبکہ برطانیہ بھی تقریباً 10 درجے نیچے آ جائے گا۔