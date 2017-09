”ماہرہ خان پر تو سب کو اعتراض ہے لیکن شاہد آفریدی کی اس شرمناک تصویر پر کسی کو نہیں۔۔۔“خاتون صحافی نے شاہد آفریدی کی ایسی تصویر سوشل میڈیا پر لگا دی کہ نیا طوفان آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکارہ ماہرہ خان اوررنبیر کپور کی سگریٹ نوشی کرتے سامنے آنیوالی تصاویر کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ہنگامہ تاحال تھما نہیں تھا کہ معروف خاتون صحافی بھی میدان میں آگئیں اور شاہدآفریدی کی ایسی تصویرشیئرکردی کہ سوشل میڈیا پر نیاطوفان آگیا۔

نوازشریف کی جی ٹی روڈ ریلی کی کوریج کی وجہ سے نوکری سے ہاتھ دھونے والی اینکرپرسن ڈاکٹرفضاءاکبر خان نے ماہرہ خان کی تصاویر کیساتھ سوشل میڈیا پر شاہدآفریدی کی ایک پرانی تصویرشیئرکی جس میں شاہدآفریدی صرف انڈرویئرپہنے دکھائی دے رہے ہیں اور پینٹ نیچے کرکے شرٹ درست کررہے ہیں ، ساتھ ہی لکھاکہ ”کیاتضاد ہے؟ آفریدی نے ماہرہ خان سے زیادہ شرمناک فعل کیا ! ہمیشہ ہی عورت پر تنقید، کیوں ؟؟“۔

ڈاکٹر فضاء خان کی ٹوئیٹ سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر نیا طوفان آگیا اور حماد خان نے لکھا کہ ’’کون لوگ ہیں جو تنقید کرتے ہیں، میں تو کہتا ماہرہ پورے کپڑے اتار کر دکھائے جیسے آفریدی نے کیا بلکہ اس سے بھی ہٹ کے بھائی انکے اپنے مرضی ہمیں کیا۔

ap aisa is liye Keh rahi Hain kio k ap is lifestyle se ittefaq krti Hain aur khud bhi aise hi jeena chahti Hain probably

Both are not wrong. Both are celebrities, ap bhi dhood ki dhuli hui nhi lg rhi or shyd hm b frk bs ye h k wo camera men agaye hn.