’یہ لڑکی ایسے نہیں آئی، پانچ ہزار درہم ۔ ۔۔ ‘ پاکستانی شہری کی شرمناک ویڈیو سے سوشل میڈیا پر طوفان آگیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دبئی اور یورپ میں کئی پاکستانی اپنی چھٹیوں کے دوران سیروسیاحت یا عیاشی کرنے جاتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں میں ایک پاکستانی’بھولا‘بھی شامل ہے جس نے ہر حد پارکرتے ہوئے مراکشی لڑکی کیساتھ شرمناک ویڈیو بھی جاری کردی۔یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آتے ہی ہنگامہ برپا ہوگیا اور ہرکوئی اسی کی نقل اتارنے لگا جبکہ چند ایک صارفین ان لمحات سے اتنے متاثر ہوئے کہ پانچ ہزار درہم کمانے کی ٹھان لی۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں موجود ایک پاکستانی شخص کو غیرملکی کیساتھ دیکھاجاسکتاہے جس کو وہ ویڈیو بنانے کا بتاتے ہوئے قریب بلاکراپنی بانہوں میں لے لیتا ہے ، یہی نہیں سب سے دلچسپ موصوف کی گفتگو تھی، اس نے پنجابی بتایاکہ’ لڑکیاں ایسے نہیں ملتیں، مراکش کی ہے ، یہ مسلمان لڑکی ہے اور اس سے پہلے میں دو کو ۔ ۔۔ ۔، جائیدادیں بیچ چکا ہوں‘۔ لڑکی کو بھی ویڈیو کا حصہ بنایاجس نے بتایاکہ ’ہم بہترین دوست ہیں، پاکستان مجھے پسند ہے‘۔ مرد نے لڑکی کو بتایاکہ وہ دو سے تین ماہ میں وہاں جارہاہے ، آپ بھی وہاں آنا۔

نیوزویب سائٹ’منگوباز‘ کے مطابق یہ شہری چھٹیاں منانے گیا ہوا تھا اور اسے عرف عام میں ’بھولا‘ پکارتے ہیں جس کے بقول وہ شعبے کے لحاظ سے گولڈ سمتھ لیکن جذبے یا جنون سے وہ ایک فنکار ہے جو لوگوں کو تفریح فراہم کرتاہے ۔

یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد کئی لوگ پانچ ہزار درہم کی پاکستانی کرنسی میں مالیت کا استفسار کرتے رہے جس پر ایک خدمت گار نے حساب کتاب بھی پیش کردیا تاکہ سوال کرنیوالوں کو آسانی سے جواب مل سکے ۔

1 Dirham = 28.54 PKR

5000 Dirham = 5000 X 28.54

=142700 PKR

For all those who are trying to convert

5000 Dirham into Pakistani Rupees ????????