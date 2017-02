”جیتو پاکستان “میں انوشکا شرما کی ہم شکل لڑکی سامنے آگئی ، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )مقبول پروگرام ”جیتو پاکستان “ میں بالی ووڈاداکارہ انوشکا شرما کی ہم شکل لڑکی سامنے آگئی جس کی تصویر نے سوشل میڈیا پرہلچل مچا رکھی ہے جسے دیکھنے والے یہی سمجھ رہے ہیں جیسے انوشکا شرما بذات خود پروگرام میں شریک ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق اے آر وائے کے پروگرام ”جیتو پاکستان “ میں ایک ایسی لڑکی نے شرکت کی جو خوبخو بھارتی اداکارہ انوشکا شرما کی مشابہت رکھتی ہے ،جس کی تصاویر نے سوشل میڈیا پر خوب ہلچل مچا رکھی ہے ۔

@AnushkaSharma what were u doing in pakistan game show lol ?????????????????? pic.twitter.com/IKB8cNQdbj