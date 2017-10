”الطاف حسین اور مجھ میں سے بد فعلی کس کے ساتھ ہوئی ،اس کام سے پتہ چل جائے گا “عامر لیاقت حسین نے پروگرام کے دوران ایسی شرمناک بات کہہ دی کہ صحافت کا جنازہ نکال دیا ،کیا کہا؟ جان کر آپ کو بھی شدید غصہ آجائے گا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )عامر لیاقت حسین نے ایم کیو ایم لندن کے سربراہ الطاف حسین کو چیلنج کیا ہے کہ ہم دونوں بد فعلی کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں ،ثابت ہو جائے گا کہ یہ شرمناک کام کس کے ساتھ ہو ا ہے ۔تفصیل کے مطابق ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے تین دن قبل ایک ویڈ یو پیغام میں الطاف حسین کو بد فعلی ٹیسٹ کرانے کا چیلنج دیا تھا ۔ان کا کہنا تھا کہ الطاف حسین کو پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ 22اگست کو پاکستان کے خلاف نعرے بازی نہ کرو،سمجھایا تھا کہ رک جاﺅ حالات ٹھیک ہو جائیں گے ،اب جو تم نے رینجرز کے حوالے سے میری بد فعلی کی خبر دی ہے ،یا تو یہ بد فعلی تمہارے ساتھ ہوئی ہے ،یا یہ جو چلا رہا ہے اس کے ساتھ ہوئی ہے ،تم لندن کے ہسپتال میں اور میں پاکستان میں ٹیسٹ کرالیتا ہوں ،جس کے ساتھ بد فعلی ہوئی ثابت ہو جائے گی ۔بعد ازاں نجی نیوز چینل ”بول نیوز “پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا در اصل تمہارے ابو جان جب سنٹرل جیل میں تھے ان کے ساتھ 12لوگوں نے بد فعلی کی تھی ،یہ خواب ان کو آتے ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھی ہو ئی ہو گی ۔

