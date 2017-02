مسافر نے ائیرہوسٹس کی تصویر سوشل میڈیا پر لگادی تو آگے سے ائیرلائن نے ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ بھی کبھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے بار بارسوچیں گے

نئی دلی (نیوز ڈیسک)برصغیر سے انگریزوں کو رخصت ہوئے ایک مدت گزرگئی مگر انگریزی زبان کی محبت آج بھی یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ اس خطے میں ہر کوئی انگریزی بولنے پر فخر محسوس کرتا ہے، اور اگر کوئی درست طور پر یہ زبان نہ بول پائے تو اس کا مذاق اُڑانا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔

’طلاق کے بعد میں نے کسی خاتون سے تعلق قائم کرنے کی بجائے گھر میں ہی 7ایک ہی طرح کی چیزیں رکھ لیں، پھر کبھی کسی خاتون کی کمی محسوس ہی نہ ہوئی‘ آدمی نے ایسا انکشاف کردیا کہ دنیا بھر کے مَردوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے

کچھ ایسی ہی افسوسناک حرکت بھارتی ائیرلائن انڈیگو میں سفر کرنے والے ایک مسافر نے کر ڈالی، تاہم ائرلائن نے بھی اسے ایسا جواب دیا کہ آئندہ ایسی بات سے ضرور گریز کرے گا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق شوبھوسین گپتا نامی مسافر نے انڈیگو ائیرلائن کی ایک ائیرہوسٹس کی تصویر اپنے ٹویٹر اکاﺅنٹ پر پوسٹ کی، جس کے نیچے لکھا تھا "Are you comfortable with the english?" asked the Indigo girl. "Not at all. Are they coming back?"دراصل ائیرہوسٹس پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ شوبھو کو انگریزی زبان کے استعمال میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گا ، لیکن لفظ english سے پہلے the لگانے سے ان کے جملے کا مطلب کچھ یوں بن گیا ”کیا آپ کو انگریزوں سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گا؟“ شوبھو نے اس بات کا مذاق اڑانا ضرور ی سمجھا، لیکن یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ کسی کی تصویر بغیر اجازت انٹرنیٹ پر پوسٹ نہیں کر سکتے۔



ان کی اس ٹویٹ کے جواب میں ائیرلائن نے انہیں جواب دیتے ہوئے لکھا ”ہیلو شوبھو، ہم آپ کی حس مزاح سے بہت متاثر ہوئے اور اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارے عملے نے آپ کو مسکرانے کا موقع دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان کی تصویر آن لائن پوسٹ کرنے سے پہلے اجازت ضرور لی ہوگی۔ طیارے کے اندر ہمارے عملے کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔“



شوبھو یہ جواب ملنے پر فوراً بھیگی بلی بن گئے، اور اپنی اگلی ٹویٹ میں لکھا ”میں انڈیگو کا بہت بڑا مداح ہوں، ہر کوئی یہ بات جانتا ہے۔“