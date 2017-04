”میں سمجھتی تھی کہ تمہارا کام کرکٹ پر بات کرنا ہے لیکن تم تو“وسیم اکرم کی اہلیہ نے سوشل میڈ یا پر ان سے ایسی بات کہہ دی کہ پاکستانی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)مختلف مذاہب ،تہذیبوں اور ممالک سے تعلق رکھنے والے شادی شدہ جوڑے اپنی زندگی میں نشیب وفراز دیکھتے ہیں چونکہ ان کا ثقافت اور نظریات میں بے حد فرق ہوتا ہے تاہم آسٹریلین ماڈل سے شادی کرنے والے وسیم اکرم بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اور اس جوڑے نے ثابت کیا ہے کہ نظریات اور تہذیبوں میں فرق ہونے کے باوجود ہنسی خوشی رہا جا سکتا ہے ،شنیرا اکرم کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور ان کی شادی 2013میں ہوئی تھی جس کے بعد سے اب تک دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے بھی پیار کے اظہار سے نہیں شرماتے ۔حال ہی میں وسیم اکرم نے پی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دلچسپ واقعہ سنا یا ۔ان کا کہنا تھا کہ دو سال پہلے ہم ایک عزیز کے گھر دوپہر کا کھانا کھانے گئے جہاں انہوں نے قیمے میں کپورے ڈالے ہوئے تھے ،کپورے اسطرح سے کٹے ہوئے تھے کہ شنیر ا کو لگا کہ یہ مشروم ہے ۔انہوں نے بتا یا کہ اس وقت میں نے شنیرا کو کپورے کھانے سے نہیں روکا لیکن جب بعدمیں شنیر ا کو بتا یا کہ یہ کیا تھا کہ وہ سکتے آگئی ۔وسیم اکرم کا قصہ سن کر حاضرین بے اختیار ہنس پڑے ۔وسیم اکرم اکرم نے اپنی اہلیہ کا پول کھولا تو وہ بھی میدان میں گئیں اور مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر کہا کہ ”واقعی !!!اور میں سمجھتی تھی کہ تمہارا کام ٹاک شو میں کرکٹ کے حوالے سے بات کرنا ہے “۔

Really @wasimakramlive ? And here I am thinking you go to work to talk about cricket..... #sleepingonthecouch #GameOnHai https://t.co/uBzPkldB0H