شیریں مزاری پر تنقید پر بیٹی میدان میں آ گئی، رﺅف کلاسرا سے ”جنگ“ کے دوران ایسے الفاظ استعمال کر دئیے کہ جان کر آپ بھی شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کی رہنماءشیریں مزاری کی بیٹی اپنی والدہ کے خلاف تنقید برداشت نہ کر سکیں اور سینئر صحافی رﺅف کلاسرا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بات یہیں ختم نہ ہوئی بلکہ غصے میں بپھری ایمان مزاری نے ایسے الفاظ استعمال کر دئیے کہ آپ بھی شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے۔

تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی رﺅف کلاسرا نے تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی شیریں مزاری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں سب سے زیادہ محنت فوزیہ قصوری نے کی لیکن ان کی جگہ قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر شیریں مزاری کو ایم این اے بنا دیا گیا جنہوں نے ایوان میں کوئی کارکردگی بھی نہیں دکھائی۔ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری والدہ کیخلاف تنقید ہضم نہ کر سکیں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر رﺅف کلاسرا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

دونوں کے درمیان چند دلچسپ جملوں کا تبادلہ ہوا تاہم ایمان مزاری غصے میں اتنی بپھری ہوئی تھیں کہ انہوں نے چند نازیبا الفاظ استعمال کرڈالے جس پر سوشل میڈیا کے دیگر صارفین نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ گفتگو کے دوران رﺅف کلاسرز نے انہیں ”بچی“ کہہ دیا جس پر وہ آپے سے باہر ہو گئیں اور ٹویٹ کی کہ ” اگر میں 23 سال کا لڑکا ہوتی تو آپ مجھے ایسا کہنے کی ہمت نہ کرتے۔“

Kid? If I was a 23 year old with a penis, you wouldn't have dared to call me that. Keep it coming. Only exposing yourself. #faarigh https://t.co/7jb6LOE8Ux