فوڈ پانڈا نے عید کی خوشیاں دوبالاکردیں، ایسا کام کردیا جس کی مثال ڈھونڈنا مشکل

کراچی (ویب ڈیسک) عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے موبائل فون کی گھنٹی بھی دیوانہ وار بجنے لگتی ہے، دوستوں اور عزیزوں کی جانب سے کالز، ایس ایم ایس اور واٹس ایپ کے ذریعے عید مبارک کے پیغامات کا سیلاب امڈ آتا ہے۔ یہ پیغام تو ہر سال آتے ہیں لیکن اس بار ایک انوکھی بات یہ ہوئی ہے کہ لوگوں کو ایک غیر متوقع کال بھی موصول ہورہی ہے۔ یہ پیاری سی کال آتی ہے تو ایک مسرت بھری آواز آپ کی سماعت میں گونجتی ہے ’’السلام علیکم! پہچانا مجھے؟‘‘ آپ ان تمام لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو عید کے دن خوشی سے مغلوب ہوکر آپ کو کال کرسکتے ہیں، لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی آپ پہچان نہیں پاتے۔ بس تب ہی یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ کال تو ایک سچے دوست کی جانب سے ہے جو ہمیشہ اس وقت آپ کی مدد کو پہنچتا ہے جب آپ بھوک سے بے حال ہوتے ہیں۔ جی ہاں! یہ فوڈ پانڈا کی جانب سے ریکارڈ کی گئی کال ہے۔

یہ سی ای او نعمان سکندر مرزا ہیں جو اپنے صارفین کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کیلئے اتنے پرجوش ہیں کہ خود انہیں کال کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتا کر گفتگو کا مزہ دوبالا کر دیتے ہیں کہ کس طرح پچھلی بار بے شمار صارفین نے ان کی کال کو ایک حقیقی فون کال سمجھ کر انہیں جواب دینا شروع کر دیا۔

صرف یہی نہیں بلکہ فوڈ پانڈا اپنے صارفین کو خوش کرنے کیلئے ایک قدم مزید آگے جارہا ہے۔ صارفین کی بڑی تعداد کو فوڈ پانڈا کی جانب سے ایک لفافہ موصول ہو رہا ہے جس میں شوخ رنگ والا ایک عید کارڈ ہوتا ہے، جس پر چاندی کی رنگت والی سکریچ لائن کے نیچے عید کا بہت ہی خاص اور مزیدار پیغام چھپا ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ پیار بھرے، شرارتی اور مزیدار پیغامات کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔

