عامر لیاقت نے دبئی میں اپنا کاروبار شروع کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف مذہبی سکالر اور اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت نے بول نیوز نیٹ ورک پر اپنے آخری پروگرام کے دوران استعفے کا اعلان کیا تو سب ہی حیرت میں مبتلا ہو گئے اور میڈیا میں کئی قسم کی خبریں گردش کرتی ہیں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ عامر لیاقت ہم نیوز میں جا رہے ہیں تاہم اب معلوم ہواہے کہ عامر لیاقت نے دبئی میں اپنا کاروبار شروع کر لیاہے۔

Inauguration ceremony of #AamirLiaquatAikPehchan in #Karama @dubaitourism Paksitani and locals were present at the moment. Alhumdulillah pic.twitter.com/ihC7dUxDQR — Aamir Liaquat Husain (@AamirLiaquat) August 27, 2017



تفصیلات کے مطابق عامر لیاقت نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ہی لمحے باقی رہے گئے ہیں ’عامر لیاقت ایک پہچان ‘کی افتتاحی تقریب میں ،تاہم اب ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس کے مطابق عامر لیاقت نے دبئی کے علاقہ کراما میں اپنی کپڑوں کی آوٹ لٹ کھول لی ہے ،جس میں نوجوانوں کیلئے انتہائی پرکشش شلوار اور کڑتے نئی ڈیزائنز کے ساتھ موجود ہیں ،عمومی طور پر عامر لیاقت کے کڑتوں کی شہرت تو ان کے پروگرامز میں بھی بہت رہتی تھی جس کے باعث پاکستان میں بھی نوجوان لڑکے عید ہو یا کوئی شادی کی تقریب ، وہ عامر لیاقت کے کڑتوں کے ڈیزائنز کاپی کرتے نظر آتے تھے ۔

ویڈیو دیکھیں:

آوٹ لٹ کا افتتاح ہوتے ہی عامر لیاقت کے دکان میں پہلا گاہک بھی پہنچ گیا اور اس نے اپنے لیے ایک شلوار قمیض بھی خریدی جو تقریبا پاکستانی 4ہزار روپے کی تھی ،یہ خریداری ایک مہدی قاضی نامی شخص نے کی ۔