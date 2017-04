”طیارہ ہائی جیک ہو گیا ،مودی صاحب پلیز ہیلپ“جیٹ ایئر ویز کے مسافر کے دھمکی آمیز پیغام نے سیکیورٹی حکام کی دوڑیں لگوا دیں

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )”مودی صاحب پلیز ہیلپ “ ، بھارتی شہر جے پور میں جیٹ ایئر ویز کے مسافر کے دھمکی آمیز ٹویٹ نے سیکیورٹی حکام کی دوڑیں لگوا دیں ۔

”ہندوستان ٹائمز “ کے مطابق جیٹ ایئر ویز کے مسافر ”نتن “نے خراب موسم کے باعث پرواز میں تاخیر ہونے پربھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کے نام پیغام جاری کر دیا کہ ممبئی سے دہلی کیلئے شیڈول فلائٹ کوجیسے کسی نے ہائی جیک کر لیا ہے جس کے بعد سیکیورٹی حکام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ۔”نریندر مودی صاحب ہم جیٹ ایئر ویز کے طیارے میں پچھلے 3گھنٹے سے بیٹھے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسے ہائی جیک کر لیا گیا ہے ، برائے مہربانی ہماری مدد کریں “۔

@narendramodi sir we have been in jet airways flight for past 3 hrs , looks like hijacked, pl help 9W355,. pic.twitter.com/bcRXcCLgic