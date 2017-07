”ماہر قانون دان ایس ایم ظفر پانامہ فیصلے پر فون کے ذریعے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ان کی بیگم کی آواز آئی کہ تم نواز شریف کو۔۔۔“ ان کی اہلیہ نے ایسی کیا بات کہہ دی کہ فون ہی بند کر نا پڑ گیا؟ جان کر آپ بھی حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ آنے کے بعد مختلف چینلوں پر بہت سے پروگرام نشر ہوئے جن میں ماہر قانون دان اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنے کیساتھ ساتھ ان قانونی نکات پر بھی بات چیت کر رہے ہیں جو نواز شریف کے حق میں جاتے ہیں۔

معروف قانون دان ایس ایم ظفر بھی اس معاملے پر نجی ٹی وی اے آر وائے کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں ٹیلی فون کے ذریعے شریک ہوئے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماءندیم افضل چن اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماءفواد چوہدری اور جسٹس (ر) ناصر اسلم زاہد بھی اس پروگرام میں شریک تھے۔

پروگرام کے میزبان کاشف عباسی ایس ایم ظفر سے سوال کیا کہ آپ کو فیصلہ پڑھ کر یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کی نااہلی کتنے سال کی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں اور اگلے الیکشن میں وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں اور ریٹرننگ آفیسر انہیں قبول کر لے تو آپ کے خیال میں وہ نااہل نہیں رہیں گے۔

کاشف عباسی نے یہ سوال تو کر لیا اور ابھی وہ اس جواب کے منتظر ہی تھے کہ اچانک ایس ایم ظفر کی بجائے ان کی اہلیہ کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھیں ” تم کیوں اسے بچنے کا راستہ دکھا رہے ہو۔“

ان کی آواز آنے کی دیر تھی کہ پروگرام میں بیٹھے تمام افراد گنگ ہو گئے اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے کاشف عباسی نے بھی ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے اپنا چہرہ نیچے کر کے اپنی ہنسی پر قابو پایا جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایس ایم ظفر پوچھے گئے سوال کا جواب دئیے بغیر ہی ”غائب“ ہو گئے۔

That awkward moment when S M Zafar's wife * in the background * asks him why are you showing him ( Nawaz Sharif) the way out! #Hahaha pic.twitter.com/xK4CJuTiAB