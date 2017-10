”یہ دیکھو میری سالگرہ کا کیک۔۔۔“ مریم نواز شریف نے سوشل میڈیا صارفین کو ایک اور ”موقع“ دیدیا، کیک پر بنا ’شیر‘ دیکھ کر سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آ گیا، صارفین نے کیا کچھ کہا؟ جان کر آپ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مریم نواز شریف کی گزشتہ روز سالگرہ تھی جس کے بارے میں انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر آگاہ کیا۔ مسلم لیگ (ن) کے ایک چاہنے والے نے 44 بہاریں دیکھنے والی مریم نواز شریف کو اس موقع پر سالگرہ کا کیک بھی بھیجا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔عثمان شنواری کی جگہ کس کھلاڑی کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا؟ پاکستانیوں کیلئے آج کی سب سے بڑی خوشخبری آ گئی

مریم نواز نے اس کیک کی تصویر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی جس پر لیگ (ن) کا انتخابی نشان ”شیر“ بھی بنایا گیا اور اسے بنانے والے نے ایک ایسی غلطی کر دی کہ دیکھ کر ہی صارفین کی ”ہنسی“ نکل گئی۔

مریم نواز شریف نے اپنی ٹویٹ میں کہا ”آج میں 44 سال کی ہو گئی ہوں“ اس ٹویٹ پر لوگوں نے انہیں مبارکباد کے پیغامات دئیے اور لمبی عمر کیساتھ صحت و تندرستی کی دعائیں بھی کیں۔

Turned 44 today ! https://t.co/SEdcq3eKR3 — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) October 28, 2017

اس کے بعد ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کیک کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ” میری سالگرہ کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ (ن) کے چاہنے والے کی طرف سے بھیجا گیا پیارا سا کیک“

The cutest cake on my birthday from a genuine PMLN lover ???? pic.twitter.com/M1Zr01pmAb — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) October 28, 2017

اس کیک کی تصویر اپ لوڈ کرنے کی دیر تھی کہ صارفین کو ”موقع“ میسر آ گیا اور انہوں نے اس پر بنے ”شیر“ نما جانور سے متعلق ’لطیفوں‘ کی بوچھاڑ کر دی۔



مرتضیٰ نامی صارف نے لکھا ”یہ جیگور ہے شیر نہیں۔۔۔ اوہ! میں تو بھول ہی گیا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ (ن) ہے۔۔۔ پٹواریوں کی پارٹی۔۔۔“

That's actually a Jaguar not a Lion... Oh forgotten it's PMLN... Party of Jahil Patwaris... — Murtaza Zb ???? (@murtazazb1) October 28, 2017

حسن رضا نے لکھا ”ہائیں۔۔۔ آج کل شیر ایسے آ رہے ہیں۔۔۔ کیک پر شیر کم چوہا زیادہ لگ رہا ہے“

hien ajkal lions aise aa rahay :o cake par lion kam mouse zayada lag raha hai :D — Rj Hassan Raza (@RjSyedHasanRaza) October 28, 2017

شیریں نے لکھا ”شیرنی بیٹھی ہے عوام کا شکار کرنے کو“

sherni bethi hai awam ka shikar kerne ko. haram khor. — Shireen (@SulphuricAcid__) October 28, 2017

زینب نے لکھا ”نااہلی کے بعد شیر اتنا سا رہ گیا ہے“

Itttu sa reh gya after disqualification pic.twitter.com/zCTIv7XppU — ~ Zainab ~ (@GoStudyZaini) October 28, 2017

سعد نے لکھا ” یہ شیر سے زیادہ تو کتا لگ رہا ہے“

Well that looks more like a Dog — Saad (@ssiddiquionline) October 29, 2017

یاسر خان کو بھی کچھ ایسا ہی لگا جس نے لکھا ”کیک پر تو کتا بنا ہوا ہے، شیر تو کسی جانب سے معلوم نہیں ہوتا“

کیک پے تو کتا بنا ہوا ہے ، شیر تو کسی جانب سے معلوم نہیں ہوتا؟؟؟ — Yasir Khan (@5da8f6798abb4d4) October 29, 2017

نبیل چوہدری نے عرب شخص کیساتھ گاڑی میں بیٹھے لیپرڈ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کدھر سے آیا ہے“