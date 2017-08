”جائیداداں ویچ چھڈیاں نیں ،ہم نے جو دیکھا وہ “اقرارالحسن کی اچانک بھولا ریکارڈ سے ملاقات نے ہنگامہ برپا کردیا ،تصویر بھی سامنے آگئی،ساتھ ہی اینکر پرسن نے بھولا ریکارڈ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا،اقرار الحسن بڑی مشکل میں پھنس گئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )دبئی میں روسی لڑکی کے ساتھ عیاشی کے بعد شرمناک ویڈیو بناکر سوشل میڈ یا پر ہنگامہ مچانے والے بھولا ریکارڈ کی معروف ٹی وی اینکر اقرار الحسن سے ملاقات ہو ئی ہے جس کو اینکر پرسن نے خوشگوار قرار دیا ہے ۔بھولا ریکارڈ اب سوشل میڈ یا پر معروف شخصیت بن گئے ہیں اور ان کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں ،شرمناک ویڈیو بنانے کے بعد بھولا ریکارڈ کبھی پاک بھارت میچ پر منفرد انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے پائے گئے تو کبھی پاناما کیس کے فیصلے پر بیان دیتے پائے گئے ۔ بھولا ریکارڈ حال ہی میں ایک بار پھر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے اور وہاں سے انہوں نے ایک اور متنازعہ اور شرمناک تصویر اپ لوڈ کی جس کے بعد فیس بک صارفین میں ہنگامہ برپا ہو گیا ۔اب مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر معروف ٹی وی اینکر اقرار الحسن نے بھولا ریکارڈ کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں دونوں کافی خوشگوار موڈ میں نظر آرہے ہیں ۔اس تصویر کے ساتھ اقرار الحسن نے پیغام جاری کیا کہ ”پنچ ہزار درہم خرچے نیں،جائیداداں ویچ چھڈیاں نیں“ہم نے جو دیکھا وہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے لیکن بھولا ریکارڈ سے اتفاقیہ ملاقات مزے کی رہی ۔انہوں نے مزید کہا کہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اسے اپنی وائرل ہونے والی ویڈیو پر کوئی فخر نہیں بلکہ ندامت تھی ،اسی لیے اس کی سیلفی کی خواہش کا احترام بھی کیا۔اس کے بعد سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا اور لوگوں نے اقرار الحسن کو آڑے ہاتھوں لیا،اس سوشل میڈ یا صارف چوہدری سعد نے کہا کہ اگر اس طرح کی دلیل مان لی جائے تو آپ کے آدھے پروگرام اس کا اور خدا کا معاملہ ہی ہو نگے ۔اس پر اقرار الحسن نے کہا کہ سعد بھائی بہت ادب سے چیلنج ہے کہ کسی ایک پروگرام کی مثال دے دیں کہ جو اس شخص کا اور اللہ کا معاملہ ہو ۔اس پر فریحہ نامی ایک لڑکی نے اجازت مانگی اور اقرار الحسن نے اجازت دی تو اس لڑکی نے ایک انٹرنیٹ کیفے کے حوالے سے اقرار الحسن کے پروگرام کی ویڈیو شیئر کی ۔اس پر اقرار الحسن نے کہا کہ اگر کوئی انسان یہ سب گھر میں کر رہا ہو تو مجھے کوئی ایشو نہیں لیکن یہ عوامی مقامات پر ہو رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس ماحول میں کیا کوئی لڑکی انٹر نیٹ کیفے جا سکتی تھی ؟اور آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ ان کیبنز میں کتنے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔اس کے بعد بھی لوگوں نے اقرار الحسن کو خوب تنقید کا نشانہ بنا یا ۔

"پنج ہزار درہم خرچے نیں، جائیداداں ویچ چھڈیاں نیں۔۔" ہم نےجودیکھاوہ ان کااورخداکامعاملہ ہے، لیکن "بھولا ریکارڈ" سے اتفاقیہ ملاقات مزے کی رہی pic.twitter.com/ZJoQizPQPC — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) August 28, 2017

سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اسے اپنی وائرل ہونے والی ویڈیو پر کوئی فخر نہیں بلکہ ندامت تھی۔۔۔ اسی لئے اس کی سیلفی کی خواہش کا احترام بھی کیا ???? — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) August 28, 2017

If u goes wd ths logc thn haf of ur sare aam progrm are alo uska and khuda mamla. — Choudhary Saad (@Saadyjutt) August 28, 2017

Saad bhai.... koi aik program ki misaal day dain... just one program jo Khuda ka aur banday ka mamla ho... buhat adab say challenge hai — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) August 29, 2017

May I? — Fareeha (@SabMayaHai_) August 29, 2017

Jee jee zaroooooor — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) August 29, 2017

No offence at all. Zrur ap ny thk smjha ho ga but I found this particular program a little unfair. https://t.co/YQ9KwfieiB — Fareeha (@SabMayaHai_) August 29, 2017

Daikhain koi insan yeh sab gher main ker raha hon to i don't have any issue... it was being done in public place — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) August 29, 2017