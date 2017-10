بھارتیوں نے ایک ایسی چیز کی پوجا شروع کر دی کہ بھارتی تو کیا آسٹریلوی بھی اپنا سر پیٹنے لگے، بھارتیوں کی جہالت پوری دنیا نے دیکھ لی، جان کر آپ بھی حیران پریشان رہ جائیں گے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ترقی یافتہ ملک ہے لیکن آئے روز ایسے واقعات منظرعام پر آتے رہتے ہیں جو اس دعوے کو جھوٹا ثابت کر کے پوری دنیا میں اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔دہشت گردی کی گولی کا نشانہ بننے والے کمار سنگاکارا بھی میدان میں آ گئے، حیران کن بیان جاری کر کے بھارت کی ’بولتی‘ بند کر دی، جان کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا

بھارت میں اگر کوئی عجیب الخلقت گائے بھی پیدا ہو جائے تو اس کی پوجا شروع کر دی جاتی ہے مگر اس مرتبہ تو حد ہی پار ہو گئی جب خواتین نے ایک مندر کے باہر ”پتھر کے کینگرو“ کی پوجا شروع کر دی جو دراصل کوئی ”بھگوان“ نہیں بلکہ صرف کچرے کا ڈبہ تھا۔

بھارتی خبر رساں ادارے ”انڈیا ڈاٹ کام“ کے مطابق یہ ویڈیو بہار میں واقع ایک مندر کے باہر بنائی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین اس ’کینگرو‘ پر پانی بہا رہی ہیںجبکہ ان میں سے ایک خاتون تو اس کے سامنے جھک کر کچرا ڈالنے کیلئے بنے سوراخ میں انتہائی ’ادب و احترام‘ کیساتھ پھول بھی ڈالتی ہے۔

یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بھارتیوں خود ہی اس کا خوب مذاق اڑایا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت جتنی مرضی ترقی کے دعوے کر لے مگر اس کی بڑی آبادی اب بھی صدیوں پرانے توہم پرست خیالات کی مالک ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔فریال مخدوم نے خود ہی اپنی ایسی تصویر جاری کر دی کہ دیکھ کر آپ واقعی ڈر جائیں گے

ادیتی نامی ٹوئٹر صارف نے یہ ویڈیو اپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا ” یہ بہار میں واقع ایک مندر کے باہر کے مناظر ہیں جب وہاں پہلی مرتبہ کینگرو کی شکل کا کچرے کا ڈبہ رکھا گیا۔“

This is a scene outside a temple in Bihar when a dustbin was kept for the first time. #viaWA pic.twitter.com/zUUOOSaUTg — Aditii???? (@Sassy_Soul_) October 28, 2017

ونی سٹارک نامی صارف نے لکھا ”یہ کیا بکواس ہے“

Wtf???????????????????????? — Tօиу Տтαrk ???? (@IndianGabbru) October 28, 2017

پریا نے لکھا ”اس معاملے پر حقائق سے لاعلمی پر بہت دکھ ہوا“

Sad to see lack of awareness to this extent. — Priya (@priyathomas) October 28, 2017

نیرج نے لکھا ”یہ کیا بکواس ہے۔۔۔ جب تک اس ملک میں لوگ سکول سے زیادہ مندروں میں جائیں گے تب تک یہی حال رہے گا“

Wtf ???????????????? Jab tak is desh me log school se jyada mandiro me jayenge tab tak yahi haal rhega. — मैच का मुजरिम (@neeraj91mathur) October 29, 2017

جھوتھا چھل نے لکھا ”سوشت بھارت ابھیان مذہبی تڑکے کیساتھ “

Swachch Bharat Abhiyan with religious feel — Deputy (@JhoothaChal) October 28, 2017

پرشانت نائیر نے لکھا ”معصوم بے وقوف۔۔۔ سیاستدان انہیں آسانی سے بیوقوف بنا سکتے ہیں“

Innocent fools. Politicians can easily manipulate them. — Prashanth Nair (@ppnair9) October 30, 2017

جیسمین نے لکھا ”بہت ہی معصوم لوگ ہیں۔۔۔ ان کیلئے ہر جانور ہی مقدس ہے“

Such innocent people.. for them, every animal is sacred.. — jasminemads (@jasminemads) October 29, 2017

اریجیت نے لکھا ”ان لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو ایسے ماحول میں پلے بڑھے جہاں توہم پرستی غالب ہو۔ یہاں مناسب ہدایات کے ساتھ سادہ کچرے کا ڈبہ رکھنے کی ضرورت تھی“

Cant blame the people who are brought up in a culture where superstition prevails. A normal dustbin with proper instructions was needed. — Arijeet Palit (@palit_arijeet) October 29, 2017

ارون نے لکھا ”کچھ تو خیال کرو، یہ مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ معصوم ہیں جنہوں نے ایسی چیزیں کبھی نہیں دیکھیں“