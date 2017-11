کامیابی برائے فروخت

حنظلہ عماد۔ایم فل پنجاب یونیورسٹی

آپ نے زندگی میں ایسی کتابوں کو دیکھا ہو گا کہ جن کے سرورق کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں:

’’کامیاب بنیے‘‘، ’’کامیابی کے گر‘‘۔۔۔ اور اسی طرح کامیابی سے متعلق کچھ دیگر دعوے۔۔۔!

ان کتابوں میں بظاہر کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے کے گر بتائے جاتے ہیں۔ اگر توآپ کا پالا ایسی کتابوں سے پڑ چکاہے تو یقیناًآپ بشیر جمعہ، ڈیل کارنیگی کی ترجمہ شدہ اور دیگر کتابوں سے واقف ہوں گے لیکن اگر آپ ایسی کتابوں تک پہنچنے سے محفوظ رہے ہیں تو یقیناًکسی موٹیویشنل سپیکر کی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھ رکھی ہو گی۔ یونہی فیس بک پر یا کسی دوست کی طرف سے وٹس ایپ پر موصول ہونے والے پیغام میں کہ جس میں کوئی فرد واحد آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے کے گر بتاتا ہے۔ بہت سی باتیں جو بظاہر کانوں کو بڑی بھلی لگتی ہیں اور ان باتوں میں دکھائے جانے والے سپنے بھی ہمیں کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔

چند سال قبل تک ایسی کتابوں اور ان دنوں ایسے افراد کا بہت چرچا ہے کہ جو لوگوں میں اپنے ویڈیو لیکچرز کی بنیاد پر بہت معروف ہیں۔ راقم الحروف بھی ان کتابوں کو زیر تکیہ رکھ چکا ہے۔ ایک آدھ بار کھول کر پڑھنے کی ہمت بھی کی مگر ان سب کے مواد میں یکسانیت اور کامیابی کے محض مادی مفہوم پر مکمل مدار نے ان کے سحر میں مبتلا ہونے سے باز رکھا ہے۔

ان دنوں کہ جب ہماری نوجوان نسل میں ذہنی دباؤ، پریشانی اور اسی طرح کی کئی بیماریاں موجود ہیں تو ان حالات میں یہ موٹیویشنل سپیکرز بظاہر مسیحا نظر آتے ہیں کہ جو ہماری قوم کے ان نونہالان کو مسلسل راہنمائی فراہم کر رہے ہیں اور راہ عمل سے ہٹنے نہیں دیتے ہیں۔۔۔ لیکن حقیقی صورتحال اس کے برعکس ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ ہماری رائے سے اختلاف کریں لیکن تصویر کا دوسرا رخ پہلے اچھی طرح دیکھ لیں۔

موٹیویشنل سپیکنگ یا ابھارنے والی تقاریر کے آغاز اور اس کی ابتداء پر نظر دوڑائیں تو اس کے تانے بانے عصر حاضر کی تمام مادی ایجادات کی مانند مغرب ہی سے جا کر ملتے ہیں۔ مغرب میں صنعتی انقلاب کے بعد یک لخت بے تحاشہ ترقی ہوئی۔ لوگ فیکٹریوں اور دفتروں میں اپنی صلاحیتیں کھپانے لگے۔ یوں بہتر سے بہترین نتائج سامنے آنا شروع ہوئے لیکن رفتہ رفتہ ان فیکٹریوں اور دفاتر میں کام کرنے والے لوگوں کی صلاحیتیوں میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ یہ یکسانیت کی وجہ سے تھا۔سرمایہ دار کے لیے یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ چنانچہ اپنے ورکروں اور ماتحتوں کو کام کے لیے نئے سرے سے ابھارنے کے لیے اس موٹیویشنل سپیکنگ کا آغاز ہوا۔اس کا ثبوت آپ یوں سمجھ لیں کہ ان تمام کتب میں کامیابی سے مراد صرف مادی کامیابی یا زیادہ سے زیادہ سرمائے کا حصول سمجھایا جاتا ہے۔ ان کتب میں درج مثالیں بھی ایسے ہی افراد کی ہوتی ہیں کہ جو دنیا میں زیادہ دولت جمع کرنے میں کامیاب رہے۔

ابھارنے والی تقاریرجب معاشی اور صنعتی سیکٹر میں کارآمد ثابت ہوئیں تو مغربی معاشرہ جو کہ وحی سے کسی حد تک لا تعلق ہو چکا تھا، وہاں بھی لوگوں میں زندہ رہنے کی امنگ اور جینے کی وجہ بیان کرنے کے لیے انہی کا سہارا لیا جائے لگا۔ معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی مختلف ماہرین لوگوں کو ابھارتے رہے۔ اس سلسلے میں ایک معروف نام ڈیل کارنیگی کا ہے۔ ان کی ترجمہ شدہ کتب پاکستان میں بھی ہر بڑے کتاب خانے سے مل سکتی ہیں۔ ان کتابوں میں ہی درج ہے کہ کامیاب کیسے ہونا ہے اور زندگی کے مسائل سے چھٹکارہ کیسے حاصل کرنا ہے۔۔۔ لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ڈیل کارنیگی نے خود زندگی کے مسائل سے تنگ آکر خودکشی کی تھی۔مغرب کی اس روش کی تقلید میں ہمارے ہاں بھی بہت سے موٹیویشنل سپیکرز پیدا ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ بہت مشہور اور کچھ ابھی عروج کی منازل طے کررہے ہیں۔

ان حضرات کے لیکچرز بھی انہی عنوانات کے تحت ملیں گے،’’ کامیابی آپ کا مقدر ‘‘اور’’ناکامیوں سے پیچھا چھڑوائیں ‘‘۔۔۔ اور اسی مانند دیگر۔۔۔

معاشرے میں جعلی پیروں اور فقیروں کی انڈسٹری پڑھے لکھے لوگوں میں فلاپ ہو چکی ہے چنانچہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اب کامیابی کو بیچنے کا یہ نیا سلسلہ سامنے آیا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایسے فرد کا لیکچر سنا ہے یا مستقبل میں سننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو چند چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی۔ مثلاً ایک ایسے شخص کی مثال کہ جو پہلے ناکام ہوا اور بعد ازاں محض ایک فیصلے اور تھوڑی سی تحریض سے وہ ایک کامیاب ترین فرد بنا لیکن یاد رہے کہ کامیابی سے مراد صرف معاشی کامیابی ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ دولت کمانے میں کامیاب ٹھہرنا، چونکہ ہماری قوم میں مذہب کی طرف رحجان نسبتاً زیادہ ہے تو بیچ میں مذہبی حوالے اور اپنی علمیت کو مزید ثابت کرنے کے لیے گاہے بہ گاہے اقبال کے اشعار پڑھنا بھی بالعموم رواج میں شامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دین اسلام میں نبی ﷺکی طرف منسوب کردہ حدیث یا کسی صحابی کا قول سرے سے ہی ثابت نہ ہو اور اقبال کے اشعار غلط پڑھ دیے جائیں یا کسی اور کے اشعار اقبال سے منسوب کر کے سنا دیے جائیں کیونکہ ہمارے ہاں سامعین کو محض گوبھی ہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کی طرف سے محض تالیاں ہی آ سکتی ہیں کسی نقد یا سوال کا امکان معدوم ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان موٹیویشنل سپیکرز کی تقاریر اس قدرمنفی ہیں تو عوام ان سے متاتر کیوں ہیں اور ان کا اس قدر شہرہ کس بنیاد پر ہے۔ جواباً عرض ہے کہ دنیا میں ہر فرد کامیاب ہونا چاہتا ہے اور معاشی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس پر راہنمائی کا فقدان ہے چنانچہ جو بھی اس بات پر کرتا ہے وہ بظاہر مسیحا دکھنے لگتا ہے۔ حالانکہ ان سپیکرز کی حیثیت اس عطائی کی سی ہے کہ جو مریض کے مرض کی حقیقت جانے بغیر اسے محض درد کش دوائی کھلاتا رہتا ہے، جونہی مریض درد کش دوائی کھاتا ہے اسے وقتی آرام محسوس ہوتا ہے اور مریض اس عارضی علاج کو مستقل سمجھ لیتا ہے۔یوں مریض اس درد کش کا عادی ہو جاتاہے۔ آپ ایسی ویڈیوز دیکھنے والے کسی بھی فرد کو دیکھ لیں۔ اسے جیسے ہی کوئی پریشانی لاحق ہو وہ ان ویڈیوز کو دیکھتا ہواور اسے وقتی طور پر راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے مگر چند ہی دن میں وہ دوبارہ اس کیفیت میں واپس آجا تا ہے۔

یہ بات بجا ہے کہ ان لیکچرز میں بہت سی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو سن کر انسان زندگی کے قیمتی اسباق حاصل کرسکتا ہے مگر ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی حکیم حاذق کی موجودگی میں عطائیوں سے علاج کرواتا پھرے۔

جیسا کہ آغاز میں ذکر کیا کہ مغربی معاشرہ میں تو ان لیکچرز اور کتب کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں آسمانی تعلیمات روز مرہ کی زندگی میں اپنا اثر ورسوخ کھو چکی ہیں اس لیے انہیں زندہ رہنے کی امنگ اور جینے کا مقصد تلاش کرنے کے لیے ایسے بودے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کہ ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں کامل اسلامی تعلیمات موجود ہیں جو نہ صرف ہمیں جینے کا مکمل ڈھنگ سکھاتی ہیں بلکہ ایک مکمل مقصد حیات بھی سمجھاتی ہیں۔

ان مبنی برتحریض تقاریر میں بالعموم تقدیر کی نفی کی جاتی ہے۔ ایک انگریزی جملہ جو ان ویڈیوز میں بکثرت سننے کو ملتا ہے کہ

"There is no winer or loser but the chooser only."

کون نہیں جانتا کہ schmelzکی مراد معاشی کامیابی یا ناکامی ہے۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ اس دنیا میں امیر اور غریب دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا ہر گز مطلب یہ نہیں کہ آپ راہ عمل سے فرار اختیار کرتے ہوئے محض تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ کوشش آپ کے ذمہ ہے اور نتائج اللہ کی ذات کے۔ اپنی پوری کوشش کے بعد جو نتائج سامنے آئیں انہیں اللہ کی رضا اور اپنی تقدیر پر سمجھ کر شکر ادا کریں۔

اسی طرح ان لیکچرز میں کامیابی سے مراد صرف مادی کامیابی لیا جاتا ہے لیکن اسلام جو کہ مکمل دین حیات ہے وہ ہمیں کامیابی کا مطلب کچھ اور سمجھاتا ہے۔

(قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّہَا)جیسی جامع آیت میں کامیابی کے مفہوم کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ گویا کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور کامیابی صرف اخروی نہیں، کیونکہ (اَللّٰہُمَّ رَبَّنَآ ٰاٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّفِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً) کے مصداق ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب ٹھہرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں مغرب زدہ کسی موٹیویشنل لیکچر کی نہیں بلکہ قرآن مجید سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔

