قائداعظم محمد علی جناحؒ ۔۔۔ منفرد عالمی شخصیت

پروفیسر حکیم سید صابر علی:



آج پاکستانی قوم بابائے قوم محمد علی جناحؒ کا یوم ولادت منا رہی ہے۔ اخبارات میں خصوصی کالم، فیچر شائع کئے جائیں گے، بعض بڑے شہروں میں کچھ لوگ ’’یوم قائداعظم‘‘ کے نام سے چند تقاریب منعقد کریں گے۔ ٹی وی چینلز میں سے کچھ قائد کی زندگی کے بعض پہلو زیر بحث لائیں گے۔ مشہور ترانہ:

قائداعظم تیرا احسان ہے تیرا احسان

اور

ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے

اس ملک کو رکھنا میرے بچو سنبھال کے

سنایا جائے گا اور پھر ایک سال کیلئے قائد اور اس کے نظریات کو ’’برف خانے‘‘ میں رکھ دیا جائے گا۔ مزار قائد پر تقریب ہوگی، فوج کے گارڈ بدلے جائیں گے۔ فوجی گارڈ جس انداز سے چکر لگا کر پوری قوت سے بوٹ زمین پر مار کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کی آواز سے گنبد مزار بھی بازگشت سے لرز جاتا ہے۔ وہ قائد جس نے ہمیشہ ان ’’بوٹوں‘‘ کی آواز سے سیاست کو محفوظ رکھنے کی تلقین کی تھی، یقیناً قائد کی روح میں یہ آواز بے قراری پیدا کرتی ہوگی۔ ممکن ہے کہ میری سوچ غلط ہو! مگر قائد کی زندگی سے ہمیشہ یہی سبق ملتا ہے۔

محمد علی جناح کی شخصیت مسلمانان ہند کیلئے ایک نجات دہندہ اور قیام پاکستان کے معرکہ کی وجہ سے عالم اسلام کے ایک اہم لیڈر کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئی۔ محمد علی جناح کی سیاسی خدمات، ان کے سیاسی سفر، اس سفر کے دوران پیش آنے والے نشیب و فراز تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں! جب بھی ہم کسی سیاسی یا اہم شخصیت کو زیر بحث لاتے ہیں تو اس حقیقت کو نظرانداز کردیتے ہیں کہ یہ افراد پیامبر (نبی) یا فرشتے نہیں تھے عن الخطا صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہے، باقی انسانی خوبیوں اور خامیوں کا مرقع ہوتے ہیں جس کی خوبیاں خامیوں پر حاوی ہوں وہ انسان غیر معمولی (Extra Ordinar Person) ہوتے ہیں اور یہ غیر معمولی خدمات انجام دے کر سفر حیات میں گہرے نقش چھوڑ جاتے ہیں جو آنے والی نسلوں کیلئے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب بھی سرسید احمد خانؒ ، علامہ اقبالؒ ، قائداعظمؒ ، لیاقت علی خانؒ جبکہ موجودہ دور میں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے کچھ کہتے ہیں تو اس حقیقت کو نظرانداز کردیتے ہیں کہ یہ تمام افراد تمام تر خوبیوں اور ہمارے احترام کے باوجود انسان تھے۔ ہمیں ان کی خوبیوں کو اپنے لئے مشعل راہ بنانا چاہئے اور ان کی خامیوں یا بشری کمزوریوں کو (جو کہ ہر انسان میں ہیں) اللہ کی عدالت کیلئے زیر بحث نہیں لانا چاہئے۔

محمد علی جناحؒ ایک سیاسی شخصیت تھے، وہ بلاشبہ عالم دین نہیں تھے، باریش نہیں تھے، جبہ ودستار فضیلت کے مالک نہیں تھے لیکن ان کی زندگی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ ایک سچے کھرے مسلمان تھے ۔ وہ اسلامی تاریخ اور اسلامی روایات کا گہرا مطالعہ رکھتے تھے۔ جب وہ طالب علم تھے اور لیور پول میں اپنی لینڈ لیڈی کے ہاں مقیم تھے، اس کی بیٹی کی سالگرہ کی تقریب میں شامل تھے لیکن انہوں نے اس لیڈی کی خواہش کے مطابق برتھ ڈے پر Wish کرتے ہوئے اس کی بیٹی کو Kiss نہ کیا تو اس خاتون نے محمد علی سے اس روایت کو نظرانداز کرنے پر جب پوچھا تو جناح نے جواب دیا کہ میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اور دوسرے دن خاموشی سے وہاں سے بستر گول کرلیا۔ جب برطانیہ میں داخلہ کا مرحلہ آیا تو ایسے تعلیمی ادارے میں داخلہ لیا جس کے گیٹ پر The Great Law Giver Mohammad لکھا تھا۔ آپ نے اس کالج میں داخلہ کو ترجیح دی۔ جب میثاق لکھنؤ ہوا تو ایک خوشامدی نے کہا کہ یہ ’’میثاق مدینہ‘‘ ہے تو قائداعظم کا چہرہ سرخ ہوگیا اور اسے سختی سے کہا کہ ’’میثاق مدینہ‘‘ سے مماثلت کرکے اسلام کی توہین نہ کریں۔ جب ان سے طلبہ کے ایک وفد نے پوچھا کہ پاکستان میں فرانسیسی طرز یا برطانوی طرز کا آئین نافذ ہوگا تو قائد نے فرمایا کہ ہمارا آئین تو تیرہ سو سال پہلے محمد عربیؐ نے قرآن کی صورت میں ہمیں دیا تھا ہمارا آئین اس کے مطابق ہوگا۔

عیدالفطر کے ایک خطاب میں فرمایا کہ ہم پاکستان میں خلفائے راشدین کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک خطاب میں فرمایا کہ ہم پاکستان کو اسلام کی ایک تجربہ گاہ کی حیثیت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ثابت کرسکیں کہ اسلام آج بھی قابل عمل ہے۔ انہوں نے دو ٹوک کہا کہ ہماری کشتی کا لنگر اسلام ہے، یہ چند واقعات واضح کرتے ہیں کہ قائداعظمؒ اسلام کے بارے قطعی اور دو ٹوک نقطہ نظر رکھتے تھے۔

بلاشبہ قائد پینٹ کوٹ پہنتے، ٹائی لگاتے، فلٹ ہیٹ پہنتے، سگار پیتے مگر ان کے اندر ایک مکمل مسلمان موجود تھا! آج جو لوگ رواجاً یا روایتاً یہ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر ذہن رکھتے تھے یا سیکولر نظام چاہتے تھے وہ قائد پر بہتان باندھتے ہیں اور ستم کرتے ہیں! آج ایک طبقہ تسلسل سے ان کی زندگی میں رتن بائی کے ساتھ ’نکاح‘ یا شادی کو ایک ’معاشقہ‘ کا رنگ دے کر نئی نسل میں قائد کے Image کو گہنانا چاہتا ہے۔ تاریخی حقیقت ہے کہ رتن بائی نے اپنے والد سے اس نوجوان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا جسے اس کے والد نے پسند نہ کیا تاہم محمد علی جناح نے ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے اس غیر مسلم خاتون کو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے نکاح میں قبول کیا۔ کیا کوئی سیکولر مسلمان اس طرح کا اقدام کرسکتا ہے؟ محمد علی جناحؒ کے بارے ایک بات تسلسل سے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ وہ ’’ضدی انسان‘‘ تھے حالانکہ ہرگز نہیں، وہ ایک بااصول انسان تھے۔ ان کا قول ہے کہ "Think one and hundred time before you take a desision. کہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک سو ایک مرتبہ غور کرو مگر جب فیصلہ کرلو تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ یہ بندۂ مومن کی پہچان ہے۔

جب وہ ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے تو ’’ہندو مسلم اتحاد کے پیامبر‘‘ کہلائے۔ جب انہوں نے ہندوؤں کے چہرے کو تحریک خلافت کے دوران قریب سے دیکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بقا، ہندوؤں سے علیحدہ روش میں ہے تو پھر انہیں کوئی طاقت اس مؤقف سے نہ ہٹا سکی۔

آخری وائسرائے کی حیثیت سے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بلیک میل کرنے کیلئے ایک گھنٹہ کی بریفنگ دی اور دھمکایا کہ ہم ہندوستان کو اکثریت (ہندو) کے سپرد کرکے چلے جائیں گے تو مسلمانوں کیلئے مشکلات ہوں گی تو جناح نے ساری گفتگو سن کر یہی کہا کہ "Then diride India go back"’ ماؤنٹ بیٹن ششدر تھا کہ یہ کیسا لیڈر ہے جس میں حکمرانوں کا خوف یا ڈر نہیں!

محمد علی جناحؒ ایک ضدی یا ہٹ دھرم انسان نہیں تھے، بااصول انسان تھے۔ جب جمہوری انداز سے کوئی بات ان کے ذہن میں آتی تو اسے تسلیم کرلیتے۔

قائداعظمؒ کے ہم عصرسیاستدان بین الاقوامی سطح پر ہٹلر، مسولینی، چرچل، روز ویلٹ، سٹالن، گاندھی جی، موتی لال نہرو، جوہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد اور اس طرح چند دوسرے لوگ تھے۔ محمد علی جناحؒ کی ذاتی زندگی، ان کے اجلے کردار، ان کے اخلاق، ان کی دیانت و امانت، سیاسی شعور، اپنے مقصد کی لگن کے اعتبار سے ان کے ہم عصر سیاستدانوں سے جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو وہ ان سب سے منفرد اور بھاری نظر آتے ہیں، گاندھی جی اور نہرو کے فرمان کے مطابق کہ ہندوستان ہماری لاشوں پر تقسیم ہوگا‘ محمد علی جناحؒ کی فراست نے مکار ہندو، شاطر اور عیار انگریز اور چند علماء کی طرف سے پاکستان کی مخالفت کے باوجود اپنے مشن میں کامیاب رہے۔ گاندھی جی کی فریب کاریوں کو تاریخ بھلا نہیں سکتی، لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور جواہر لال نہرو کے تعلقات، تاریخ کا حصہ بن چکے، تمام ہم عصر بین الاقوامی یا برصغیر کے سیاستدانوں کے کردار اور اخلاق کے بارے تاریخی حقائق سامنے آچکے لیکن محمد علی جناحؒ ایسے اجلے کردار کے مالک ہیں کہ دشمن بھی ان پر انگلی نہیں اٹھاسکا۔

اس موقع پر اس قوم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط کردار کا قائد عطا کیا، ان کی تعلیمات کو عام کرنا چاہئے، ان کی محنت سے اللہ کے عطیہء پاکستان کو ان کے خواب کے مطابق اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہئے۔ اگر ہم اپنا کردار دیانتداری سے انجام دیں تو قائداعظمؒ کی شخصیت کو یہی بہترین خراج تحسین ہوگا اور ان کا جنم دن ہو یا برسی ہمارے لیے عزم نو کا پیغام ثابت ہوسکتی ہے۔ ان کے فرمان کام! کام! کام کو اپنانا چاہئے اور حرام! حرام! حرام کی لعنت سے اس ملک کو بچانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ قائدؒ کو اپنے ہاں اعلیٰ مقام سے نوازیں۔