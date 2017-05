ناقابلِ تسخیر،یوم تکبیر

’’گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے آج ہم نے اس کا حساب بھی چُکا دیا ہے او ر پانچ کامیاب اٹیمی تجربات کئے ہیں‘‘۔یہ وہ جملے تھے جو28مئی 1998ء کو اس وقت کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی زبان سے ادا ہوئے ۔بھارت اس سے پہلے راجستان کے مقام پر13-11مئی 1998کو پانچ نیوکلیئر دھماکے کر چکا تھا۔ اور اسکے بعد سارا دباؤ پاکستان کی قیادت پر آگیا تھا۔حکمرانوں کے لئے کشمکش کی صورتحال تھی ۔ بلاشبہ ایسی صورتحال پاکستان کے لئے کھلا چیلنج تھی۔جلد کوئی فیصلہ کرنا ضروری تھا ۔ امتحان کی گھڑی آن پہنچی تھی ،اگر آج بھارت کو جواب نہ دیا گیا تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ ایسے بیانات قومی اخبارات میں اپوزیشن کی جانب سے مسلسل آ رہے تھے ، پور ی قوم کا مطالبہ تھا کہ ایٹمی دھماکے ہونے چاہیں۔بھارت کو اسکی زبان میں جواب نہ دیا جاتا تو اسے پاکستان پر نفسیاتی برتری حاصل ہو جاتی۔اس دوران صرف پندرہ دن میں امریکی صد ر نے پانچ مرتبہ فون کر کے پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کی کوشش بھی کی۔امداد کیساتھ ساتھ دیگر ذرائع سے بھی مراعات کی پیشکش کی گئی،مگر با لآخر28مئی کی سہ پہر تین بجے بلوچستان کی پہاڑیوں میں یکے بعد دیگر ے ایک ہی دن میں پانچ ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اب پاکستان بھی ایٹمی قوت بن چکا ہے او ر اس کا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا ہے۔ بھارت کو بھی پیغام مل گیا کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے ۔ایٹمی دھماکوں کے جرأت مندانہ اقدام کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڈ گئی ۔لوگوں نے شکرانے کے نوافل ادا کئے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا ۔ نواز شریف امت مسلمہ کے غیر اعلانیہ سپریم کمانڈر بن گئے۔امریکہ اور مغربی ممالک نے پاکستان پر اقتصادی پابندیا ں لگا دیں،مگر عوام نے ان کو بھی قبول کیا ۔اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم کیا اوربھارت کے جارحانہ عزائم خاک میں مل گئے ۔ انڈیا ایٹمی دھماکے کر کے جنوبی ایشیا میں چودھراہٹ کا جو خواب دیکھ رہا تھا وہ پاکستا ن کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے بعد چکنا چور ہو چکا تھا۔ اگلے سال اس دن کا نام یوم تکبیر رکھا گیا ۔

اس وقت دنیا میں این پی ٹی (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)کے تحت پانچ نیوکلیئر ممالک ہیں جن میں روس ،امریکہ،فرانس ،برطانیہ اور چین شامل ہیں جبکہ Non-NPT nuclear powers میں پاکستان،بھارت اور شمالی کوریا شامل ہے۔اسرائیل نے ایٹمی صلاحیت رکھنے کے باوجود ابھی تک ایٹمی دھماکے نہیں کئے۔ اگر پاکستان اور روایتی دشمن بھارت کے درمیان ایٹمی صلاحیت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہو تا ہے کہ پاکستان نے جتنے بھی میزائلوں کے تجربات کئے ہیں وہ سو فیصد کامیاب رہے، جبکہ دوسری طرف ہندوستان کی میزائل ٹیکنالوجی جدید خطوط پر استوار نہیں۔اکثر و بیشتر تجربات کی ناکامی کی خبریں عالمی میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ یقیناًپاکستان اس حوالے سے سبقت رکھتا ہے ۔

ہندوستان میزائل ٹیکنالوجی میں ہمارا مقابلہ تو نہیں کرسکتا اس لئے فرار کی راہ اختیار کرتے ہوئے پاکستان کو اندرونی انتشار اور خلفشار میں مبتلا کرکے کمزور کرنا چاہتا ہے۔اسکا ثبوت وطن عزیز میں ہونے والی دہشت گردی کی وارداتوں میں ’’را‘‘ نیٹ ورک کا عمل دخل اور بلوچستان سے حاضرسروس انڈین نیوی آفیسر کلبھوشن کی گرفتاری ہے۔کلبھوشن کے خلاف بھارت عالمی عدالت سے رجوع کر چکا ہے جو کہ اس بات کا اعتراف ہے کہ بھارت اپنے دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کے امن کے ساتھ کھیل رہا ہے ۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق عالمی عدالت کی جانب سے کلبھوشن کو دی جانے والی سزا معطل کرنے کا حکم صادر ہو ا ہے۔جاسوس کے طور پر عالمی عدالت میں پیش کرنے سے پاکستان کا کیس کافی کمزور ہوا ۔درحقیقت کلبھوشن ایک بھارتی دہشت گردجاسوس ہے اور دہشت گردوں کے لئے کونسلر رسائی نہیں ہوتی ۔ ماضی میں انسانیت کا علمبر دار امریکہ خود عالمی عدالت کے فیصلوں کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے اپنے مجرمان کو پھانسی کی سزائیں دیتا رہا ہے۔لہذا ہمیں بھی اپنے قومی مجرم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہے۔ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر ہماری جگہ پر بھارت ہوتا تو اب تک وہ پھانسی دے بھی چکا ہوتا۔میں سمجھتا ہو ں کہ حکومت پاکستان نے کلبھوشن کے معاملے میں روایتی کمزوری دکھائی ہے۔انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ مسلسل پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لئے خطرہ بنا ہو ا ہے۔کھبی سی پیک کے خلاف کھلم کھلا دھمکی آمیز رویہ اختیار کر تے ہوئے اقتصادی راہداری کو نشانہ بنا رہا ہے تو کبھی تما م سفارتی آداب کو نظراندازکر تے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا ۔مودی سرکار کلبھوشن کی گرفتاری اور سزا پر بوکھلاہٹ کا شکار نظر آرہی ہے۔

پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کو 1998ء والے جذبہ کو دوہراتے ہوئے ملکی مفاد کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر آنا اورآپس میں کوآرڈی نیشن کو بہتر بنانا ہو گا۔سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی عدالت کو انڈین دہشت گرد کی سزا تو نظر آگئی ہے، مگر بنگلہ دیش میں پاکستان کی محبت کی پاداش میں دی جانے والی پھانسیاں نظر نہیں آئیں،کشمیر میں بھارتی سات لاکھ فوج کے مظالم ،بربریت اور کالے قوانین کا اطلاق آنکھوں سے اوجہل کیوں ہے؟۔ فلسطین،شام اور برما میں معصوم بچوں سمیت خواتین کا قتل عام پر مجرمانہ خاموشی کس لئے؟ اور مصر میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا تب عالمی عدالت کا ضمیر کیوں سوتا رہا تھا ؟