حکومت نجی یونیورسٹیوں سے بھرپور تعاون کرے

موجودہ دور میں تعلیم کے حصول کیلئے بہترین تعلیمی ادارے کا انتخاب آسان نہیں یونیورسٹی آف منجمنٹ اینڈ ٹینکنالوجی (یو۔ایم۔ٹی) کاشماران اداروں میں ہوتاہے جو ملکی اوربین الاقوامی سطح پراچھی شہرت رکھتے ہیں۔

یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ایک اعلیٰ تعلیمی و تحقیقی امور کا مرکز اور تعلیمی فضیلت کی حامل ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، جو تحقیق و تخلیق سے طلبہ و طالبات کی دنیا کو مثبت طور پر بدل رہی ہے۔

1990ء میں انسٹی ٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈمینجمنٹ (آئی۔ایل۔ایم) سے اپنے کام کا آغازکرنے والا یہ ادارہ آج ستائیسویں سال میں داخل ہوچکاہے۔کامیابی کے اس سفرمیں کئی دہائیوں کی پلاننگ اورغوروخوض شامل ہے۔

انسٹی ٹیوٹ آف لیڈر شپ اینڈ مینجمنٹ (ILM) کے بانی ارکان میں سرکردہ اور شہرہ آفاق صنعتکار، ماہرین تعلیم اور متفرق پیشوں کے لحاظ سے تجربہ کار اور ماہر افراد شامل تھے۔ اس کے قیام کا مقصد انفرادی اور ادارہ جاتی افادیت میں اضافہ کرنا اور ذہین افراد کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیارکرناتھا۔

یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی مخلوط تعلیم دینے والی تعلیم و تحقیق میں ایک نمایاں مقام کی حامل یونیورسٹی ہے جو بین الاقوامی معیار کے وسیع ڈگری پروگرامز کی تعلیم کے مواقع مہیا کرتی ہے۔

عابد شیروانی معروف ماہرِ تعلیم ہیں اور مختلف پیشہ وارانہ شعبوں میں 26 سالہ شاندار تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی میعار کے حامل کاروباری معاون اداروں کے قیام کے سلسلے میں نمایاں خدمات سرانجام دی ہیں۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں بطوڈائریکٹر جنرل اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔

گزشتہ دنوں ان سے انٹرویو کے دوران ہونے والی گفتگو نذر قارئین ہے۔

س:یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے قیام کامقصد کیاتھا؟

ج: ہماری خواہش تھی کہ پاکستان میں انسانی وسائل اور صلاحیتوں کی نشو ونما کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے لہٰذا1990 میں ممتاز ماہرین تعلیم اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے منسلک پیشہ ور افراد پرمشتمل ایک ٹیم( بشمول میرے ) نے آئی ایل ایم(ILM) ٹرسٹ قائم کیا۔

ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یو ایم ٹی ایسے افراد کی تیاری میں بنیادی کردار کی حامل ہے جو مستقبل کے قائد ہوں گے اور ان کے ہاتھوں مستقبل کے فیصلے ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر، یونیورسٹی اپنے تعلیمی پروگرامز کے اعلیٰ معیار پر فخر کرتی ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھایا جانے والا نصاب نہ صرف متعلقہ مضامین میں طلباء و طالبات کے لئے ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے بلکہ ان کی خواہشات کے عین مطابق ہے اور ان کی پیشہ وارنہ صلاحیتوں اور خصوصی مہارتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔

س:اعلیٰ تعلیم کے حصول کے میں بطور ایک ادارہ، آج یو ایم ٹی کی کیا حیثیت ہے؟

ہمیں اپنے تعلیمی اور ادارہ جاتی ماحول پر فخر ہے۔ ہم اپنے طلبا و طالبات کے لئے آرام دہ اور تعلیم و تحقیق میں ممدو معاون ماحول فراہم کرتی ہے۔ یہاں طلباء و طالبات اور اساتذہ کے درمیان مثبت میل جول کے وسیع مواقع موجود ہیں۔

یونیورسٹی اپنے طلبا و طالبات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ جدید خیالات کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں، سوالات کریں اور تفصیلات پہ غور و فکر کریں تاکہ یہ تعلیم ان کے لئے زندگی بھر کا اثاثہ بن جائے۔ اپنے طلبا و طالبات کی آزادی اظہار رائے کی قدر کرتی ہے، اختلافِ رائے کو کھلے دل سے قبول کرتی ہے اور متنوع خیالات کو خوش آمدید کہتی ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی نے تخلیقیت اور علم و آگہی کی بنیاد پر حصول علم کے ضمن میں اپنی مسلمہ حیثیت قائم کر لی ہے۔ انتظامی مہارتوں اور فنیات کو بطور خاص، ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسی حکمت عملی مرتب کی ہے کہ طلبہ ایک باشعور شہری بن سکیں جنہیں اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا مکمل طور پر ادراک ہو، اس ضمن میں یو ایم ٹی کا مقصد یہ بھی ہے کہ طلبہ کو علم اور مہارتوں سے بھی مزین کیا جائے تاکہ طلبہ اپنے لیے کامیاب پیشے کی تلاش کر سکیں۔

اس وقت یو ایم ٹی ملک کی ان چند منتخب اعلیٰ یونیورسٹیوں میں شامل ہے جنہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے"ڈبلیو" (W4)کی فہرست میں رکھا ہے۔یونیورسٹی کے قیام کا بنیادی مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جو معاشرے کے لئے انفرادی اور پیشہ وارانہ سطح پر مثبت تعمیری کردار ادا کریں۔

س: یونیورسٹی اپنے تعلیمی ا ور دفتری ماحول میں تبدیلی کے لئے کیا اقدامات کرہی ہے؟

ج: یونیورسٹی اپنے تعلیمی ا ور دفتری ماحول میں تبدیلی کے لئے عملی طور پر کوشاں ہے۔ یہاں پڑھائے جانے والے کورسز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہ کورسز امیدواران کے لئے عملی زندگی میں مشعل راہ کا کام کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، تعلیم زندگی بھر کے لئے صرف نعرے بلند نہیں کرتی بلکہ یہ اپنے طلباء و طالبات اور اساتذہ کی پیشہ وارانہ ترقی کے لئے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہے۔

س:یو ایم ٹی(UMT) کون کون سے پروگرام اور منصوبے آفر کررہی ہے؟

ج:150 سے زائد گریجویت، انڈر گریجویٹ، ماسٹر اور پی ایچ ڈی تک کے پروگرامز کے انعقاد کرواتی ہے جو 13 سکولوں اور 4 انسٹی ٹیوٹس میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی وسیع چھتری تلے پڑھائے جا رہے ہیں ۔ ان میں کامرس،اکاؤنٹنگ،کاروباری تنظیم،مینجمنٹ معاشیات،بنکاری و مالیات،ہیلتھ سائنسز،غذائی سائنسز،فزیوتھراپی،ٹیکسٹائل،فیشن ڈیزائن، آرکیٹیکچر ،شہری و علاقائی منصوبہ بندی،بنیادی سائنسز، بائیو ٹیکنالوجی،پروجیکٹ مینجمنٹ،کمپیوٹر سائنس، آئی ٹی،ٹیلی کام،تنظیم عامہ،پبلک پالیسی، انتظامی ترقی، انجینئرنگ، قانون،ایوی ایشن،زرعی بزنس،سماجی علوم،علم التعلیم،صحافت و ابلاغیات (میڈیا اینڈ کمیونیکیشن)،انگریزی زبان و ادب،علم نفسیات، اسلامی تہذیب و فکر،اسلامی بنکاری، کلینیکل نفسیات کے مضامین شامل ہیں۔

سکولز میں،سکول آف بزنس اینڈ اکنامکس،سکول آف سسٹم اینڈ ٹیکنالوجی،سکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینز،سکول آف پروفیشنل ایڈوائسمنٹ،سکول آف ٹیکسٹائل اینڈ ڈیزائن،سکول آف لا اینڈ پالیسی،سکول آف انجینئرنگ،سکول آف گورننس اینڈ سوسائٹی،سکول آف کامرس اینڈ اکاؤنٹنسی،سکول آف ایڈوائسڈسٹڈیز،سکول آف ہیلتھ سائنسز،سکول آف آرکیٹکچر اینڈ پلاننگ،سکول آف سائنس، شامل ہیں۔

چار انسٹی ٹیوٹ ہیں،سول ایوی ایشن انسٹی ٹیوٹ ،اسلامی بنکاری ایشن انسٹی ٹیوٹ ،ابلاغیات و ثقافتی علوم کا ایشن انسٹی ٹیوٹ ،کلینیکل نفسیات کا ایشن انسٹی ٹیوٹ ۔ ہمار ا بی ایس(BS) الیکٹریکل انجئیرنگ اورانڈسٹریل انجینئرنگ پروگرام پاکستان انجنئرنگ کونسل(PEC) سے منظور شد ہ ہے۔

یونیورسٹی کے تمام تعلیمی پروگرامز اعلیٰ تعلیمی کمیشن ایچ ای سی سے منظور شدہ ہیں اور بین الاقوامی معیار پر پورا اترتے ہیں اور ہمار ی جاری کردہ ڈگریوں کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے تمام پروگرام اور منصوبے، طلبہ کی شاندار اور بھر پور توجہ حاصل کرتے ہیں۔

س:پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے مستقبل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟

ہمارا نصب العین ہے کہ طلبہ و طالبات کو علم وتحقیق کی نئی حقیقتوں سے آشنا کریں تاکہ وہ اپنے اندر موجود ان خداداد صلاحیتوں کو تلاش کریں جو ان کو حقیقی کامیابی سے نوازیں تاکہ وہ اہلیت، مستعدی، ذہانت و فطانت جیسے اعلیٰ ترین اوصاف کی تکمیل کریں تاکہ عالمی انسانی معاشرے کی ترقی کو دوام بخشا جا سکے۔

ہمارا عزم ہے کہ ہم ایسی سربر آور دہ کمیونٹی اور ایسا تعلیمی ادارہ بن کے ابھریں جو معاشرے کی مجموعی ترقی کا باعث ہو۔ اس عزم کی تکمیل کے لئے ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑنے والے تمام افراد کار ہمارے ساتھ حقیقی شراکت داری کریں۔ ہم ان میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا کریں۔ ان کی علمیت کو معاشرے کے لئے سود مند بنائیں۔ ان میں اعلیٰ اقدار کو راسخ کریں اور نئی ٹیکنالوجی اور اعلیٰ و ارفع انسانی افعال کو ان کی ذات کا لازمی جزو بنائیں۔

اس کے لئے ہمیں حکومت کی امداد اور تعاون بھی درکار ہے کیونکہ اسی پرپاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے مستقبل کا انحصار ہے۔ یونیورسٹیوں میں ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ کے سلسلے کو جاری رکھنے اور انسانی خدمات کی فراہمی کے ضمن میں بھاری اخراجات آتے ہیں۔ حکومتی معاونت کے بغیر ان شعبہ جات کو جدید تقاضوں سے روشناس کرنا نا ممکن ہے۔حکومت کو چاہیے کہ وہ نجی یونیورسٹیوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومتی امداد میں مزید اضافہ کرے۔ایچ ای سی سے ملنے ولے فنڈز ناکافی ہیں۔وفاقی اور صوبائی حکومتوں دونوں کے پاس اپنی صوابدید سے زیادہ وسائل موجود ہیں حکومت کو چاہیے وہ نجی یونیورسٹیوں سے تعاون کرے تاکہ یہ یونیورسٹیاں ، معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے مطلوبہ جدید عمارتیں اور درسگاہیں تعمیر کر سکیں۔

س:کیایو ایم ٹی کو عطیات ملتے ہیں؟

ج: جتنی ضرورت ہے اتنی امداد نہیں ملتی۔ اس لئے ہم نے آئی ایم ایل فنڈ بنایا ہے، اس کے تحت ہم مختلف ادراروں کے پاس جائیں گے انہیں اپنی یونیورسٹی کی اعلیٰ کارکردگی کے حوالے سے آگاہ کریں گے ، انہیں بتائیں گے کہ یونیورسٹی اپنے نوجوانوں کو تعلیم یافتہ اور ہنر مند بنانے کے لئے کن کن منصوبوں اور تعلیمی پروگرامز پر کام کررہی ہے اور اس مشن کو جاری رکھنے کے لئے ہمیں آپ کی امداد اور تعاون کی ضرورت ہے۔مجھے اُمید ہے کہ ہماری یہ مہم کامیاب رہے گی۔

س: مستحق طلبہ وطالبات کی معیاری تعلیم تک رسائی کے ضمن میں یو ایم ٹی (UMT) کا کیا کردار اور خدمات ہیں؟

ج:250ملین کے سالانہ وظائف دئیے جاتے ہیں۔یوایم ٹی میں داخلہ لینے والے ہربچے پرفرداََ فرداََ توجہ دی جاتی ہے۔کوئی اگر طالبِ علم ذہین ہے اوروہ اس ادارے میں تعلیم حاصل کرناچاہتاہے وہ چاہے تواپنی صلاحیتوں کواستعمال کرتے ہوئے یہاں سے کوئی بھی ڈگری پروگرام فری میں کرسکتاہے ادارہ اسے وظیفہ دے گا ۔

یونیورسٹی کی طرف سے قابلیت اور ذہانت کی بنیاد پر مستحق طلبہ کے مالی تعاون کے منصوبے بھی جاری ہیں اور فیسوں میں ضرورت مند طلبہ کے لیے دس سے سو فیصد رعائت دی جار ہی ہے۔

س:دوسری یونیورسٹیوں کی نسبتیو ایم ٹی کس قد ر منفرد حیثیت کی حامل ہے؟

ج:یوایم ٹی کاوژن Learningجبکہ مشنLeadingہے ۔ہماری یونیورسٹی کی منفرد خصوصیت ہمارے تعلیمی منصوبے ہیں۔ ہم نے انتظامی اور فنی مہارت پر مبنی مختلف منصوبے متعلقہ پیشہ ور افراد اور ماہرین کی زیر نگرانی شروع کیے ہیں ۔ہم مینجمنٹ سے لے کر انجینئرنگ ، کمپیوٹر سائنسز، ٹیکسٹائل فیشن اینڈ ڈیزائن، ابلاغیات،سوشل سائنسز اور لاء کے شعبوں میں وسیع اور کثیر المقاصد منصوبے پیش کرتے ہیں۔

ہماری یونیورسٹی، دوسری یونیورسٹیوں کے مقابلے میں بہت سی ممتار اور منفرد خصوصیات کی حامل ہیں۔ عالمی کردار، تعلیم یافتہ ، تجربہ کار اور ذہین اساتذہ، جدید نصاب اور اساتذہ اور انڈسٹری کے درمیان گہراربط تعلق اس کی اہم خصوصیات ہیں۔

طالبِ علموں کی کے بہترین رہنمائی ،کوالٹی ایجوکیشن کی فراہمی کیلئے تمام تر وسائل استعمال کئے جارہے ہیں اور یو ایم ٹی طالبِ علموں کوالٹی ایجوکیشن کی فراہمی کیلئے دنیا بھر سے بہترین ٹیچرز کا انتخاب کرتی ہے، چاہے انہیں جتنی بھی تنخواہ کیوں نہ دینی پڑے ان میں سکالر ز ، پی ایچ ڈی اور ایم فیل ٹیچرز شامل ہیں۔ان ٹیچروں میں واحد پی ایچ ڈی ان انٹرنیشنل ریلشن بھی شامل ہیں ۔اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی ایجوکیشن کی فراہمی کیلئے بھرپور وسائل استعمال کرتے ہوئے طلباء و طالبات کو تمام تر سہولتیں دی گئیں ہیں۔

2015ء فیکلٹی کی تربیت اور پیشہ وارانہ ترقی کے لئے جارج میسن یونیورسٹی، امریکہ سے معاہدے کی تکمیل، اس معاہدے کے تحت جارج میس یونیورسٹی ہمارے 200فیکلٹی ممبرز کو ٹریننگ دیں گے۔ اس میں تعلیم وتحقیق کے نئے رحجانات کو سامنے لایا جائے گا۔ ہر ممبر کے ساتھ ایک ٹیچر ہو گا جو کسی مشترکہ پراجیکٹ پر ریسرچ کریں گے۔

یہ پاکستان میں پبلک و پرائیویٹ سیکٹر کا پہلا معاہدہ ہے۔ ہماری دو بیج جا چکے ہیں تیسرا جانے والا ہے،ہر بیج میں 15سے20 اراکین شامل ہوتے رہتے ہیں۔ہم مختلف صنعتوں کے لحاظ سے درکار ماہرین فراہم کرنے کی خاظر نئے نئے تعلیمی منصوبہ کے تعارف کے ذریعے اپنے نصاب کو مسلسل جدت دیتے رہتے ہیں اور مجھے یو ایم ٹی(UMT) کے اساتذہ اور تحقیق کاروں اور مشیران پر مشتمل اس شاندار اور مایہ ناز ٹیم پر فخر ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مقاصد کا حصول ممکن بناتے ہیں۔

س:اب تک کتنے گریجویٹ یو ایم ٹی فارغ التحصیل ہو چکے ہیں؟

ج:16ہزار گریجویٹ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔یو ایم ٹی سے تعلیم حاصل کرنیوالے طالبعلم آج نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اہم عہدوں پر فائز ہیں جن میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق بھی شامل ہیں۔

یوایم ٹی میں فیکلٹی ممبرز کی تعداد کتنی ہے اور سالانہ بجٹ کیا ہے؟

ج: ہمارے پاس پانچ سو پچاس فیکلٹی ممبرز ہیں پلس ڈیرھ سو پی ایچ ڈی ممبرر کے ساتھ۔ مختلف ڈسپلنز میں غیر ملکی فیکلٹی بھی موجود ہے۔تقریباََ بارہ سو کے قریب ہمارا سٹاف ہے ، پلس اٹھارہ ہزار سابقہ طلبہ و طالبات ، ماہانہ پانچ کروڑ ورکر سیلری بجٹ، اورموجودہ دس ہزار پلس سٹوڈنٹس کے، یونیورسٹی ملکی سطح پر ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔

س:یو ایم ٹی سے اب تک کتنے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں؟

ج:یو ایم ٹی اب تک20 لوگ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں جبکہ150 مختلف مراحل میں ہیں اور آنے والے سالوں میں پی ایچ ڈیزکی تعداد میں اضافہ ہو گا۔

س: طلبہ و طالبات کے لئے لائبریری کی کیا سہولیات موجود ہیں؟

ج:یوایم ٹی لائبریری میں115000+ کتب، 7000آن لائن ریسورسز، 15 آن لائن ڈیٹا بیس موجود ہیں۔ جبکہ یونیورسٹی کے پروفیسرزاورلیکچررز200سے زائدملکی وبین الاقوامی تحقیقی جرائد،مجلوں اوراخبارات میں اپنی تحقیق شائع کرواتے ہیں۔

س: اب تک کتنی پبلیکیشنز شائع ہو چکی ہیں؟

ج:44 پبلیکیشنزتھیں جو اب بڑھ کر120

ہو چکی ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ہے کی اگلے سال تک ان کی تعداد 200 تک بڑھائی جائے ۔ یہ سب پبلیکیشنز اعلیٰ پائے کی ملکی و غیر ملکی تحقیقی جرائد میں شائع ہو تی ہیں اور ایچ ای سی سے منظور شدہ ہوتی ہیں۔ ہمارے فیکلٹی ممبرز بین الاقوامی کانفرنسز میں شرکت کے لئے بھی جاتے ہیں وہاں پیپر پڑھتے ہیں پریزینٹیشن دیتے ہیں۔ اس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا سافٹ امیج سامنے آیا ہے۔

اس کے علاوہ پورے سال میں یو ایم ٹی دس سے بارہ انٹرنیشنل کانفرنسز خود بھی آرگنائز کر تی ہے۔جس کے لئے ایچ ای سی فنڈنگ کر تی ہے۔یہاں پر دنیابھرکے سکالرز،ماہرین تعلیم اورتھنک ٹینک کولیکچردینے کے لیے بلایاجاتاہے۔

س: رسرچ ورک کے لئے کیا سہولیات میسر ہیں؟

ج: یو ایم ٹی میں پروفیسرز اور طالبِ علموں کے لئے رسرچ ورک کے لئے تمام تر سہولیات موجود ہیں۔کیمسٹری، فزکس اور الیکٹرانک، ڈیجیٹل سسٹمز، سافٹ وئیر استعمالات، کمپیوٹر نیٹ ورکس، ملبوسات تمام لیبارٹریاں یہاں موجود ہیں۔یونیورسٹی میں کوئی بھی ڈگری پروگرام شروع کرنے سے پہلے سال ہا سال تک اس پرریسرچ کی جاتی ہے اوراس کی ضرورت وافادیت کو سمجھا جاتا ہے۔

س: یو ایم ٹی کے قومی و مین الاقوامی تعلیمی اداروں کے ساتھ مختلف شعبوں میں معاہدے اور تعاون کے بارے میں آگاہ کیجئے؟

ج: اہم ملکی وانٹرنیشنل اداروں نے یوایم ٹی کے ساتھ مختلف شعبوں میں معاہدے کئے ہوئے ہیں۔ہم.AIMSTملائیشیا

بوسٹن تھیولوجیکل انسٹی ٹیوٹ، امریکہ۔

بوسٹن یونیورسٹی سکول آف لاء، امریکہ۔

CEVROانسٹی سکول ٹیوٹ، جمہوریہ چیک۔

چارلس سٹرٹ یونیورسٹی ،آسٹریلیا۔

Chayesانٹر نیشنل پبلک سروس فیلوشپس، ہارورڈ لاء سکول ، امریکہ۔

مشرقی مشی گن یونیورسٹی ، امریکہ

یورپی لاء سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن، بلجیم۔

فریڈرگ الیگزینڈر یونیورسٹی، جرمنی۔

جارج میسن یونیورسٹی، امریکہ

ہائیڈل برگ لاء NMUN،ہائیڈل برگ یونیورسٹی، جرمنی۔

HITITیونیورسٹی،ترکی۔

ہیومین رائٹس پروگرام، ہارورڈ لاء سکول، امریکہ۔

IESEGسکول آف مینجمنٹ ، فرانس

کیتھولک یونیورسٹیز لیووین ، بلجیم۔

لیڈین یونیورسٹی، ہالینڈ۔

ملائیشین یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (MUST)

مارمارا یونیورسٹی، استنبول، ترکی

میکس پلانک فاؤنڈیشن برائے عالمی امن و عملداری، جرمنی۔

نئیر ایسٹ یونیورسٹی ، ترکی

شمالی مشرقی ایلنائے یونیورسٹی، امریکہ

جنوبی ایشیائی ابتدائیہ، ہارورڈ یونیورسٹی، امریکہ۔

ساؤتھ ایسٹ میسوری سٹیٹ یونیورسٹی، امریکہ۔

ساؤتھ ویسٹرن یونیورسٹی آف فنانس اینڈ اکنامکش ، چین۔

سٹین سینٹر برائے قانون و علم الا خلاق، فورڈ بام یونیورسٹی سکول آف لاء، امریکہ۔

فیکساس ٹیک یونیورسٹی، امریکہ

تیانگ جن پولی ٹیکنیک یونیورسٹی، چین

اینٹورپ یونیورسٹی ، بلجیم۔

بریڈ فورڈ شائر یونیورسٹی، برطانیہ

ایسیکس یونیورسٹی، برطانیہ

مغربی لبرٹی یونیورسٹی، امریکہ

دوہان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، چین

اوردیگر اداروں کے ساتھ بھی مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام سکولوں کے اساتذہ کے مابین فعال اشتراک عمل موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ سکول، دیگر مقامی اور بیرونی یونیورسٹیوں اور آر اینڈ ڈی (R&D) اداروں کے ساتھ بھی فعال انداز میں مشترکہ عملی منصوبے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر پڑھنے والے بچوں کی ڈگری بعد میں مکمل ہوتی ہے جبکہ ان کوجابزپہلے مل جاتی ہیں۔

اس کے علاوہ6 ملکی و بین الاقوامی ایکرڈیشن ہیں۔

قومی ایکریڈیشن کونسل برائے تربیت اساتذہ

قومی تعلیم کاروبار ایکریڈیشن کونسل

قومی تعلیم کمپیوٹر ایکریڈیشن کونسل

پاکستان کونسل برائے ماہرین فن تعمیر و شہری منصوبہ بندی

پاکستان انجینئرنگ کونسل (پی ای سی) ایکریڈیشن برائے یو ایم ٹی انجینئرنگ پروگرامز۔

جنوبی ایشیائی کوالٹی یقین دہانی کا نظام۔

10+ ادارہ جاتی ممبر شپ ہیں

21 ABEST۔

ایشیا پیسفک کوالٹی نیٹ ورک۔

پاکستان میں مینجمنٹ ڈویلپمنٹ کے اداروں کی ایسوسی ایشن۔

جنوبی ایشیاء میں مینجمنٹ ڈویلپمنٹ کے اداروں کی ایسوسی ایشن۔

یورپی فاؤنڈیشن برائے مینجمنٹ ڈویلپمنٹ

عالمی بزنس سکول نیٹ ورک۔

عالمی ذمہ دارانہ قیادت کا ابتدائیہ۔

عالمی ایسوسی ایشن برائے جامعات۔

ساؤتھ ایشیا ٹرپل ہیلکس ایسوسی ایشن۔

ایسوسی ایشن برائے جامعات دولت مشترکہ۔

ایسوسی ایشن برائے ایڈوانس کالجیٹ سکولز آف بزنس (AACSB) امریکہ،شامل ہیں۔

س:کیا یونیورسٹی انڈسٹری کے ساتھ لنک ہے؟

ج: ہم پاکستان کی تمام بڑی انڈسٹریوں کے ساتھ لنک ہیں۔ اس سلسلے میں ایچ ای سی نے ایک آفس بنایا ہے

Office Of Research Innovation and Commercialization

ORIC کے نام سے، اس کا کام یونیورسٹیوں کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کرنا ہے ۔یو ایم ٹی میںORIC کا ہیڈ میں ہوں۔

اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نصاب بھی انڈسٹری کی ڈیمانڈ کے مطابق تیار کرتے ہیں، اور طلبہ وطالبات کو بھی انڈسٹری ڈیمانڈ کے مطابق ہی کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔میں سمجھتا ہوں انڈسٹری کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔

آپ دیکھیں200ادارے پاکستان میں یونیورسٹی کی سطح پر تعلیم دے رہے ہیں، 15،16سو کالج ہیں، اس کے علاوہ ٹیکنیکل اور وکیشنل کالج ہیں ان سب کو ملایا جائے تو لاکھوں لوگ ہم ہر سال تیار کررہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب لوگ کہاں جائیں گے اگر ہماری انڈسٹری نہ ہوئی تو،پچھلے پانچ سال میں پاکستان کی معاشی صورتحال اچھی نہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری بھی بہت کم ہوئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ ملکی حالات بھی ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان لایا جائے تاکہ وہ یہاں سرمایہ کاری کریں۔ باہر سے سرمایہ کاری آئے گی تو ساتھ نئی ٹیکنالوجی بھی آئے گی۔جس سے ہماری انڈسٹری کو بہت فائدہ ہو گا۔

س: ملکی معاشی استحکام کے لئے یو ایم ٹی کیا کردار ادا کررہی ہے؟

ج: اس خلاء کو پُر کرنے کے لئے یو ایم ٹی نے پچھلے سال انٹرنیشنل بزنس کانفرنس اور نمائش کا اہتمام کیا تھا جس میں 120سے زائد غیر ملکی کمپنیوں، اور 200سے250 لوکل کمپنیوں نے شرکت کی، اس اشتراک کا مقصد یہ تھا کہ یہ کمپنیاں آپس میں ملیں، مشترکہ منصوبہ بندی سے کاروباری معاملات طے کریں تاکہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے، غیر ملکی کمپنیز مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر نئے کارخانے لگائیں۔اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی۔

ہماری اس کاوش کا بہت اچھا رزلٹ سامنے آیا، اس سال اکتوبر میں پھر بزنس کانفرنس کا انعقاد کریں گے اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیں ۔

باہر سے کانفرنس کے لئے جب لوگ آئے تو ان کے دل میں بہت ابہام تھے لیکن جب وہ ہمارے طالبِ علموں ، انجینئرز، بزنس مین اور مختلف شعبہ ہائے زندگی کے لوگوں سے ملے تو تمام خدشات جو یہاں آنے سے پہلے موجود تھے ، دور ہو گئے اور پاکستان کا ایک بہت اچھا اور پُر امن تاثر سامنے آیا۔

س: یو ایم ٹی کے کتنے کیمپسز ہیں ؟

ج:لاہور کے علاوہ سیالکوٹ میں بھی ہمارا کیمپس ہے۔اب کراچی،اسلام آباد کے ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے شہروں میں بھی ریجنل کیمپس کھولنے کے منصوبے پرکام ہورہاہے۔اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں بین الاقوامی معیارکاکیمپس کھل جانے سے دبئی اور مشرقی وسطی میں مقیم پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کیمپس کے قیام سے مشرقی وسطی میں مقیم پاکستانیوں کو تعلیم کے حصول میں درپیش مشکلات سے یقیناً نجات ملے گی اور انہیں کوالٹی ایجوکیشن کی فراہمی ممکن ہو سکے گی ۔

س: دوسرے شہروں سے کتنے طالبِ علم

یو ایم ٹی میں زیرِ تعلیم ہیں؟

ج: 300 کے قریب طالبِ علم بلوچستان ، فاٹا، گلگت بلتستان، اور سندھ سے یہاں زیرِ تعلیم ہیں۔ یو ایم ٹی نے اخوت ،بھائی چارہ اور ہم آہنگی کو فروغ دیا ہے۔ طلبہ وطالبات کسی بھی صوبے ، مذہب یافرقے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن یہاں وہ صرف مسلمان اور پاکستانی ہیں۔

یو ایم ٹی میں طلباء و طلبات کو تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں یو ایم ٹی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ ہونہار ،قابل سٹوڈٹنس کی صلاحیتوں نکھارتے ہوئے انھیں اپنے پاؤں پر کھڑ ا کرنا ہے تعلیم کا مقصد معاشرتی مسائل پر قابو پانا ہے

س:یو ایم ٹی کی سرگرمیوں کے حوالے سے بتائیں؟

ج: یونیورسٹی میں سارا سال مختلف تقریبات کا انعقاد ہوتا رہتا ہے طلبہ و طالبات کی ذہنی نشو و نما کے لئے علمی ، ادبی اور ہم نصابی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ طلبہ اور طالبات میں ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی نشوو نما اور ان کے ذہنی اْفق میں وسعت پیدا کرنے کے لئے مختلف سوسائٹیاں قائم کی گئیں ہیں، جو باقاعدگی سے اپنی سرگرمیاں سر انجام دیتی ہیں۔

یو ایم ٹی کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ یہاں ایسا ماحول فراہم کیا جائے ، جس میں اعلیٰ اور معیاری تعلیم و تدریس کا عمل بلارکاوٹ جاری رہے۔ اس سلسلے میں طلبہ اور طالبات کے لئے وہ تمام اقدامات کئے جاتے ہیں، جن سے ان کی ذہنی اور تعلیمی ترقی ممکن ہوسکے اور وہ تعمیری و مثبت سرگرمیوں میں حصہ لیں سکیں، طلبہ کو اخلاقی اقدار سے روشناس کرایا جائے اور اس کے پہلو بہ پہلو انہیں کھیلوں میں شرکت کا بھی موقع مل سکے۔

یو ایم ٹی کو کھیلوں میں خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ اس امتیاز کو برقرار رکھنے کے لئے کھلاڑیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جاتی ہے۔

یو ایم ٹی میں بہت زیادہ قومی و بین الاقوامی نمائشیں، سیمینار ز اورکانفرنسز ہوتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ ورک میں مدد ملتی ہے ،باہر سے لوگ آتے ہیں آپ کی فیکلٹی اور طالبِ علموں سے ملتے ہیں پتا چلتا ہے دنیا میں کیا کام ہورہا ہے۔

یو ایم ٹی کی سوسائٹیز اور سٹوڈنس کلب ہیں، جنہیں سٹوڈنس خود چلاتے ہیں، جس میں ڈیبیٹنگ، سپورٹس، میوزک، کلچرشو اور بہت سے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں۔ جن کے لئے یونیورسٹی ان کو فنڈز دیتی ہے۔ سوسائٹیوں کے اپنے آفس اور صدر ہیں۔

س:کوئی پیغام؟

ج: پاکستان کے تمام مسائل کا حل تعلیم و تحقیق کی ترقی میں پوشیدہ ہے۔ ملک میں ناخواندہ افراد کی بہت بڑی تعداد موجودہے، یہ صورتِ حال کسی المیے سے کم نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر تعلیمی منصوبوں پر کا م کرے۔ موجودہ وقت و حالات کا تقاضا ہے کہ ہم تعلیم پر بھر پور توجہ دیں۔