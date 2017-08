مائیکروسافٹ کی جدید سہولیات سے پیداوار اور صلاحیت بڑھائی جا سکتی ہے

انٹرویو: نعیم الدین، غلام مرتضیٰ

تعارف:نیشنل فوڈز کے جنرل منیجر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید ذیشان علی بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں ، اور ان کوصلاحیتوں کو ہر سطح پر سراہا گیا ہے۔ سید ذیشان نیشنل فوڈز جوائن کرنے سے قبل متعدد معروف کمپنیز جن میں Novartis فارما پاکستان، جہانگیر صدیقی انویسٹمنٹ لمیٹڈ، اٹلس ایسیٹ منیجمنٹ لمیٹڈ میں اعلیٰ خدمات انجام دے چکے ہیں۔ مائیکروسافٹ کے SMSP Lead شعیب خلیل بھی انتہائی مستعد اور بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ خوش اخلاق اور خوش لباس نظر آنے والے شعیب مائیکرو سافٹ کارپوریشن، SAP، Reckitt Banckiser میں اعلی عہدوں پر فائز رہے چکے ہیں اور اس شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ روزنامہ پاکستان نے دونوں شخصیات سے خصوصی گفتگو کی ہے جو نذر قارئین ہے۔

بزنس پاکستان: نیشنل فوڈزجیسے وسیع ادارے کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں اوربہتر کارکردگی میں ایک معیاری"مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم " (MIS) کیاکرداراداکرتا ہے؟

سید ذیشان علی : ایک معیاری (MIS) کے ذریعے کوئی بھی ادارہ اپنے اہم دستاویزات اور معلومات کو ترتیب دے کر محفوظ بنا سکتا ہے۔ اپنے تمام ریکارڈز کی درستگی کو یقینی بنا سکتا ہے، مختلف کاروائیوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں آسان بنا سکتا ہے، کارآمد رپورٹیں ترتیب دے سکتا ہے، اور اپنے متعلقہ شعبوں اور افراد کو اس معلومات تک رسائی فراہم کر سکتا ہے۔ تاکہ بروقت کاروباری فیصلے اور درست کاروائی کی جا سکے ۔ نیشنل فوڈز ایک وسیع ادارہ ہے جس میں بہت سے افراد پر مشتمل مختلف شعبے مصروفِ عمل ہوتے ہیں، جو مختلف مصنوعات کی تجارت کے ذمہ دار ہیں ، لہٰذا ادارے کو ایک مربوط نظام کی ضرورت تھی تاکہ بہتر پیداواری صلاحیت حاصل کر جا سکے۔ ان تمام ضروریات کو مدّنظر رکھتے ہوئے ہم نے مائیکروسافٹ کے OFFICE 365 نظام کا انتخاب کیا ہے۔

بزنس پاکستان : آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ، آپ نیشنل فوڈز کے I.T. نظام کو چلانے کیلئے کن ذمہ داریوں کو اہم ترین سمجھتے ہیں؟

سید ذیشان علی : ایک وسیع پیداواری اور برآمدی ادارے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے سربراہ کے طور پر میں مصنوعات کی متعدد اقسام اور بہت سے مشہور برانڈز کے حوالے سے مصروف عمل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل فوڈز کو بہت زیادہ معلومات کو محفوظ اور قابل استعمال بنانے کیلئے تسلسل کے ساتھ باکفایت اور باسہولت نظام کی ضرورت ہے، تاکہ اہم ترین معلومات کے بروقت تبادلے کو آسان بنایا جا سکے۔ ہمیں معلومات کے اس بڑے ذخیرے کیلئے وسیع ترین گنجائش بھی چاہئے ۔ ایک موثر موصلاتی نظام بھی ہمارے ادارے کی اہم ضرورت ہے تاکہ مختلف کاروباری شعبوں کے مابین مسلسل رابطے رہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہمارے کارخانے بھی آپس میں معلومات کا تبادلہ کرسکیں اور ہمارے بین الاقوامی کاروباری سرگرمیوں کیلئے بروقت ، محفوظ اور مسلسل روابط قائم رکھے جا سکیں۔

بزنس پاکستان: آپ نے حال ہی میں مائیکرو سافٹ کے OFFICE 365 کا انتخاب کیا ہے آپ کے کاروبار کو اس جدید نظام سے کیا فوائد حاصل ہوئے ؟ اس سے قبل آپ جو نظام استعمال کر رہے تھے، اس کا موازنہ بھی کیجئے ؟

سید ذیشان علی : ہمیں معلوم ہے کہ مائیکروسافٹ کا OFFICE 365 نظام بے پناہ صلاحیتوں کا حامل ہے ہم جدید ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری کرنے پر یقین رکھتے ہیں تاکہ ہماری پیداواری صلاحیت میں مسلسل اضافہ کیا جا سکے اور کاروبار کی افزائش کو یقینی بنایا جا سکے۔ OFFICE 365 نظام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہمارے ادارے کے روشن مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کرتا رہے گااور آنے والے وقت میں ہم اس نظام میں مزید جدّت بھی لا سکتے ہیں۔ یہ ایک انقلابی نظام ہے جو بہت سی جدید سہولیات فراہم کرتا ہے اور ہمارے ادارے کے وسائل کے بہتر استعمال کو یقینی بنا سکتا ہے۔اس کے ذریعے ہماری وسیع افرادی قوت کو عمدہ ترین مواصلاتی سہولیات حاصل ہوئی ہیں تاکہ وہ روزمرہ کارکردگی کو بہتر بنانے کیلئے اہم معلومات کا تبادلہ کر سکیں۔نیشنل فوڈز ایک وسیع ادارہ ہے جو بہت سی مختلف مصنوعات کی تیاری اور تجارت میں مصروف ہے اور آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ رہتے ہوئے عمدہ انتظامی کارکردگی دکھا رہا ہے ۔ جب ہم نے اپنے گذشتہ نظام کا تجزیہ کیا اور اس کا موازنہ مختلف نئی ٹیکنالوجیز سے کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ مائیکرو سافٹ OFFICE 365 یقیناًسب سے زیادہ موثر اور باصلاحیت نظام ہے ۔ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے وسیع ادارے کیلئے بہترین انتخاب ثابت ہو گا۔

بزنس پاکستان: نیشنل فوڈز نے حال ہی میں مائیکرو سافٹ OFFICE 365 نظام کا نفاذ کیا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اس سے نیشنل فوڈز کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے؟

شعیب خلیل : میں نیشنل فوڈز کے اس اہم فیصلے کو سراہتا ہوں کہ اس ادارے نے جدید ٹیکنالوجی میں بہترین انتخاب کیا ہے۔اس فیصلے سے ادارے کی دور اندیشی اور ٹیکنالوجی ماہرین کی بہتر قابلیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ مائیکروسافٹ کا عزم ہے کہ اپنے تمام صارفین کو بہترین سہولیات اور مصنوعات فراہم کرے، جو ان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکیں۔ مائیکرو سافٹ کا نظریہ ہے کہ مختلف صنعتی شعبوں کی پیدا واری صلاحیت میں اضافہ کرنے کیلئے جدید ترین ٹیکنالوجی تخلیق کی جائے۔ ہم نیشنل فوڈز کو مبارک باد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس انقلابی سہولت کا انتخاب کیا ہے اور اپنے I.T. نظام کو جدید ترین خطوط پر استوارکر لیا ہے۔

ہم نیشنل فوڈز کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے مائیکرو سافٹ کی جدید ترین مصنوعات پر بھر پور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔

بزنس پاکستان: نیشنل فوڈز میں I.T. شعبے کے سربراہ کے طور پر آپ نئی ٹیکنالوجی اور بہترین ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے حصول کو کیسے یقینی بناتے ہیں؟ آپ نے مائیکروسافٹ OFFICE 365 کا انتخاب کیا اس فیصلے کی اہم وجوہات کیا ہیں؟

سید ذیشان علی : ہم جدید ترین ٹیکنالوجی کے حصول کیلئے مسلسل کاوشیں جاری رکھتے ہیں تاکہ کاروبار کو وسعت دی جا ئے اور خوراک کی صنعت میں ہم اپنا مرکزی کردار ادا کر تے رہیں ۔اسی لئے ہمیں اپنے ادارے میں I.T. کے بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کو مزید فعال بنانے اور وسعت دینے کیلئے بہت تیزی سے کام کرنا ہوتا ہے۔ مائیکروسافٹ Office 365 کا انتخاب کر کے ہم نے اس صنعت میں ایک نیا رجحان متعارف کروایا ہے تاکہ ہمارا I.T. انفراسٹرکچر مستقبل کی ضروریا ت کو بھی پورا کر سکے ۔ اس طرح ہم اپنے مقابل اداروں اور صنعتی شعبے میں واضح برتری قائم رکھ سکیں۔ نیشنل فوڈز کا عزم ہے کہ ہم مسلسل ترقی کرتے ہوئے اپنے صارفین کیلئے بہترین مصنوعات اور معیاری سہولیات فراہم کرتے رہیں گے اور اپنے متعلقہ حلقوں اور معاشرے کو فوائد پہنچاتے رہیں گے ۔

بزنس پاکستان: کیا آپ نے نیشنل فوڈز کے مرکزی کمپیوٹر میں مائیکروسافٹ Office 365 کا نفاذ کرنے کے بعد ادارے کے کارکنان کو اس ٹیکنالوجی کے موثر استعمال کیلئے تربیت بھی فراہم کی ہے۔ کیا یہ نظام سمجھنے اور استعمال کرنے میں آسان ہے؟

شعیب خلیل : انٹرنیشنل آفس پروڈکٹس (IOP)، پاکستان کے نامور ترین اداروں میں شامل ہے، جو 1984 میں قائم ہوا ۔ جدید کمپیوٹر نظام کے نفاذ اور پیشہ ورانہ تربیت میں بھی وسیع تجربہ کا حامل ہے ۔ نیشنل فوڈز میں OFFICE 365 کے نفاذ کیلئے IOP نے مائیکرو سافٹ کے باضابطہ Deployment Partner کا کردار ادا کیا اور اس حوالے سے نیشنل فوڈز کے کارکنان اور متعلقہ قائدین کو مکمل تربیت اور ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔ IOP بہت سی جدید اور اہم مصنوعات کی فراہمی اور تجارت کا ماہر ادارہ ہے، جن میں پرسنل کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ کمپیوٹرز، سرور، پیریفیرلزاور نیٹ ورکنگ کی سہولیات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ ، لائسنس کی فراہمی، انٹرپرائز سولیوشن، آئی ٹی سیکیورٹی، کنسلٹنسی اور ڈیزاسٹر ریکووری میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ IOP ایک ایسا ادارہ ہے جو ایسی تمام مصنوعات اور سہولیات کا بہترین مرکز ہے، جہاں مارکیٹنگ، سافٹ ویئر ، سہولیات اور ہارڈ ویئر کے 140 ماہرین اپنے تمام صارفین کی خدمت کیلئے مصروف عمل ہیں ۔

بزنس پاکستان : آپ خفیہ معلومات کی حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے کیا اقدامات لیتے ہیں؟کیا نیشنل فوڈز کی خفیہ معلومات دفتری کمپیوٹرز میں رکھی جاتی ہیں، یا cloud میں محفوظ کی جاتی ہیں؟

سید ذیشان علی : جب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، تو خفیہ معلومات کا تحفّظ ہماری اہم ترین ترجیح ہوتی ہے۔ ہمیں تجزیات کے بعد معلوم ہوا ہے کہ مائیکروسافٹ کی مصنوعات ہمارے لئے وسیع ادارے کیلئے بہترین، باکفایت اور محفوظ ترین پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں۔ ہمیں بے حد خوشی ہے کہ اب نیشنل فوڈز کو جدید ترین ٹیکنالوجی سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے، جس میں مائیکروسافٹ Cloud کی محفوظ ترین سہولت بھی شامل ہے۔ اس کے جدید مواصلاتی نظام کے ذریعے ہزاروں کارکنان اور متعلقہ کاروباری اداروں کے درمیان مضبوط روابط قائم رکھے جا سکتے ہیں ۔

بزنس پاکستان : کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ کاروباری اداروں کی ایک بڑی تعداد مائیکروسافٹ کی جدید اور فعال سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہیں گی؟

شعیب خلیل: مائیکروسافٹ کی جدید مصنوعات اور سہولیات سے فائدہ اٹھانے والے اداروں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ان سہولیات کے ذریعے ہر قسم کے ادارے اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور پیداواری صلاحیت میں نمایاں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں بھی تمام ترقی پسند ادارے۔

مائیکروسافٹ کی مصنوعات اور ڈیجیٹل نظام کو اپنائیں گے اور اپنے کارکنان کیلئے انقلابی سہولیات اور صارفین کیلئے اعلیٰ معیاری مصنوعات مہیا کرتے رہیں گے۔