شاہ رخ خان اور سلمان خان ایوارڈ شو میں رو پڑے، پرانی یادوں کے مناظر پر آبدیدہ ہوگئے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ممبئی میں ہونے والے ایک ایوارڈشو کی تقریب کے دوران بالی ووڈ کے دو معروف اداکار شاہ رخ اور سلمان خان بے اختیار روپڑے،دونوں سٹارز اپنی فلم”کرن ارجن“ کے جذباتی مناظر پر آنسو نہ روک سکے اور آبدیدہ ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق بھارت کے فلم سٹی ممبئی میں گزشتہ دنوں ”سٹار سکرین ایوارڈ“ کی تقریب منعقد ہوئی جس میں کئی نامور فلمی ستاروں نے شرکت کی ۔اس تقریب میں فلم انڈسٹری کے دو بڑے ستارے شاہ رخ خان اور سلمان خان ایک ساتھ سٹیج پر پرفارمنس کے لیے آئے اور اپنی دوستی کو لازوال قراردیتے ہوئے سب کے سامنے کئی عہدوپیماں کیے،دونوں نے پرانی لڑائی بھلا کر ایک دوسرے کو اپنا بھائی بھی قرار دیا۔

This part had me like ???? Karan Arjun always & forever ???????? When @iamsrk wiped the sweat from @BeingSalmanKhan's forehead ???????? #StarScreenAwards pic.twitter.com/xWPmXksuSU