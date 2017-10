بالی وڈ اداکار نواز الدین صدیقی نے اپنی سرگزشت واپس لے لی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی وڈ اداکار نوازالدین صدیقی کی متنازع سرگزشت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ انھوں نے جن خواتین سے اپنے رشتے کی تفصیلات بیان کی ہیں وہ ان کی اجازت کے بغیر شامل کی گئی ہیں۔

”این آرڈینری لائف“ نامی ان کی سرگزشت 16 اکتوبر کو ریلیز ہوئی تھی جس میں اداکار نے اپنی ساتھی اداکارہ نہاریکا سنگھ کے علاوہ کئی خواتین کے ساتھ اپنے تعلقات کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔نہاریکا سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ انھوں نے جو کچھ لکھا اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں اور میری مرضی لینے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔نوازالدین صدیقی نے سوشل میڈیا پر معافی مانگی ہے۔

I m apologising 2 every1 who's sentiments r hurt bcz of d chaos around my memoir #AnOrdinaryLife

I hereby regret & decide 2 withdraw my book