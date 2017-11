نیویارک میں دہشت گردانہ حملہ اور پریانکا چوپڑا۔۔۔ مداحوں کیلئے تشویشناک خبر آ گئی

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا کے مداح اس وقت تشویش میں مبتلا ہو گئے جب انہوں نے بتایا کہ نیویارک میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائی ان کے گھر سے صرف پانچ بلاک دور ہوئی۔

11 ستمبر 2001ءکے بعد نیویارک میں ہونے والی اس دہشت گردی کی کارروائی کے دوران ایک ٹرک ڈرائیور نے سائیکل سوارو اور پیدل چلنے والے افراد کو کچل دیا جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہوئے۔

پریانکا چوپڑا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ”یہ واقعہ میرے گھر سے صرف پانچ بلاک دور پیش آیا، جیسے ہی میں کام سے فارغ ہو کر گھر واپس آئی تو سائرن کی آوازوں نے مجھے یاد دلایا کہ یہ بھی دنیا کی ایک ریاست ہے۔“

This happened 5 blocks from my home,As I drive back home from work,Dreary sirens remind me that this is the state of the world #nyc #peace ????